La curiosa relación entre La Roja y la preselección fallera de Olivereta

El pase de España a la final del Mundial de Fútbol se convierte, en clave fallera, en un particular regreso al pasado y ha obligado a tomar una decisión sobre la última preselección del curso 26-27.

Ese día está previsto el acto de Olivereta. Y el sector ya ha comunicado a la Junta Central Fallera que, en lugar de a las nueve de la noche, será tres horas antes, a las seis. Era una decisión que debía adoptar el propio sector y anunciárselo a la Junta Central Fallera.

Lo insólito del caso es que este sector y la selección española ya tienen un antecedente hace dos años, en el que sucedió exactamente lo mismo: La Roja llegó a la final de la Eurocopa y, ante esa coyuntura, los dos sectores previstos para ese día (14 de julio), incluyendo a Olvereta, se adelantaron tres horas. Empezaron a las seis de la tarde, bajo un sol de justicia y, de los dos, fue precisamente Olivereta el que se demoró un poco más. El veredicto se dio a conocer cuando apenas faltaba media hora para el inicio del choque. Que, hay que recordarlo, ganó España por 2-1 a Inglaterra.

Y este año ha sido... por accidente

Pero, por si fuera poco, la asignación de Olivereta este próximo domingo es casi accidental. Al principio estaba previsto que tuviera lugar el primer fin de semana, pero se reparó en que una de las componentes de la corte de honor, Zoe Molino, pertenece a Olivereta, que la comitiva adulta estaba ese día en la visita a las fiestas de Burgos y que no se le podía hacer el recibimiento protocolario. El sector, con buen criterio, optó por cambiar la fecha y la única disponible era el domingo 19. En principio habría sido el colofón a las preselecciones. Seguirá siéndolo, pero lo más normal es que lo sea tres horas antes de lo previsto inicialmente.

Memoria Gráfica del 14 de julio (I). Canyamelar-Grau-Nazaret /

Aquellas preselecciones fueron, como es fácil imaginar, bajo el sol de las seis de la tarde, todavía sin piedad, especialmente durante la primera parte del festejo. Quedaron imágenes como la de María Estela y la corte contemplando el desfile de Olivereta a resguardo con el sombrajo del quiosco. En el otro sector, Canyamelar-Grau-Nazaret, se resguardaron bajo la columnata que hace de decorado y que, a esas horas, proyecta una soportable sombra. Es en el Pabellón Sur, el mismo que usará Olivereta en esta ocasión y que, de alguna forma, puede ser cuant apenas un poco más llevadero.

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Dentro de dos años, la Eurocopa 2028 de Reino Unido e Irlanda disputará su final el 9 de julio, domingo. Para los seguidores de la Selección Española, lo ideal será que Olivereta agende su Preselección ese día. Como mínimo, para llegar a la final.