Lugar y hora del castillo "Titanium" que llega a València el sábado tras no poder dispararse el año pasado

Un año y seis días después, el espectáculo pirotécnico "Titanium" llegará, por fin, a la ciudad de València, dentro de la serie de Focs de la Fira (o Festival Pirotécnico de la Feria de Julio si no se quiere echar mano de la lengua vernácula), los espectáculos que, los sábados de feria, se disparan en la ciudad. Y que este año han mutado del Puente de Monteolivete, que se había convertido en escenario permanente, a distintos emplazamientos itinerantes.

En esta ocasión, el castillo tendrá lugar en el Puente de Serranos y la parte del Jardín del Turia que está a su alrededor. De tal manera que servirá de acompañamiento a la Gran Nit de Juliol, que tiene en todo lo que es Ciutat Vella su espacio natural, tanto por actuaciones como por la apertura de museos. Este emplazamiento acogió el pasado mes de abril el mini-castillo previo a la fiesta de San Vicente Ferrer.

El disparo que se pondrá en escena fue suspendido el 12 de julio del pasado año, cuando había alerta naranja por temor a lluvia, tormentas secas y rachas de viento. Finalmente, la noche pasó sin incidencias, pero el antecedente del fin de semana anterior aconsejaba la prudencia. Que significó que "Titanium", tanto los fuegos como el software, se quedaran en las cajas, a la espera de mejor ocasión.

Ahora, el proyecto de la Pirotecnia Valenciana está agendado para el sábado 18, a las 23.59 horas. Con las modificaciones propias del nuevo emplazamiento, ahora se anuncia como "una experiencia envolvente en la que el ritmo, la potencia y la sincronización serán los auténticos protagonistas. El espectáculo se desarrollará de forma simultánea desde tres puntos de disparo perfectamente integrados y generará una composición continua que envolverá al público durante sus nueve minutos de duración.

Un "gran final" para ser el momento culminante de la noche

El concejal de Fallas y presidente de la Junta Central Fallera, Santiago Ballester, ha destacado que "el Festival Pirotécnico de la Feria de Julio continúa demostrando la capacidad de València para innovar sin renunciar a una de sus tradiciones más representativas. Cada espectáculo ofrece una propuesta diferente que combina creatividad, tecnología y el talento de nuestras empresas pirotécnicas y consolida a la ciudad como referente internacional del arte del fuego".

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Según Ballester, “con "Titanium", el Festival Pirotécnico de la Feria de Julio recupera uno de los espectáculos que el público no pudo disfrutar el pasado año y reafirma su apuesta por propuestas de gran calidad artística y técnica, consolidando a València como capital internacional del arte del fuego”.