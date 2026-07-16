Compañía Valenciana de la Seda y Vives i Marí se reparten los espolines de las Falleras Mayores de València 2027 y 2028

Apenas unos días después de desvelarse los indumentaristas oficiales de 2027, que se designan por concurso público de la Junta Central Fallera, ahora es el turno del Ayuntamiento, que ha dado a conocer los responsables de tejer los espolines oficiales de las Falleras Mayores de València.

En este caso, y tal como sucedió en la anterior ocasión, la adjudicación es por dos años, de tal manera que las empresas agraciadas ya lo saben con antelación para tener claro que los telares tendrán que utilizarse en un determinado periodo del calendario. En este caso, a mediados de octubre, cuando, tras la Telefonada, lo primero que hacen las nuevas falleras mayores es acudir a elegir el color de fondo que llevará el dibujo, para ser entregados finalmente el 30 de noviembre

La corporación abrió la convocatoria de contratación el pasado mes de mayo en dos lotes valorados en un total de 94.380 euros para los dos ejercicios falleros. Los lotes salieron a licitación con un presupuesto inicial de 49.005 euros el primero (falleras mayores); y de 45.375 euros (falleras mayores infantiles).

No hubo sorpresa en la adjudicación porque son muy pocas las empresas facultadas para llevar a cabo este encargo. Tras el proceso de presentación y valoración de propuestas, el lote 1 (falleras mayores) ha sido adjudicado a Compañía Valenciana de la Seda, por un importe total de 39.809 euros (IVA incluido); y el lote 2, a Vives y Marí, por un importe total de 43.257,50 € (IVA incluido).

Exigencias técnicas absolutas

El pliego de condiciones destaca expresamente que el proceso de tejido debe responder a los parámetros propios de este tipo de telas. Deben ser de fabricación enteramente artesanal han de ser elaborados con los medios usados tradicionalmente por la artesanía valenciana desde los siglos XVIII y XIX, sin la incorporación de ningún tipo de mecanismos accionados por otra energía que el esfuerzo y la pericia artesanal del tejedor o tejedora. Por ello, y para garantizar que se cumplen estos requisitos en la elaboración de los espolines de las falleras mayores, el pliego de condiciones exigía a los talleres solicitantes un certificado expedido por la Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana (ATEVAL) de que los telares donde se tejerán los espolines de las máximas representantes de la fiesta reúnen dichas características artesanales.

Los espolines de las Falleras Mayores 2026, al detalle /

Las sedas para las falleras mayores deben realizarse con una máquina de 400 agujas y en simetría de espejo. En cuanto a los hilos de urdimbre, se piden 6.848 hilos de seda natural 20/22 y 3 cabezas en un ancho de 54 cm. Asimismo, se subraya que se deben garantizar 18 pasadas por centímetro al raso, más 84 pasadas en los matices. Como es tradicional, las tramas serán de seda natural, y los colores que llevará el espolín será un total de 33.

En cuanto a los espolines de las falleras mayores infantiles, deberán realizarse con una máquina de 800 agujas, necesarias para conseguir un dibujo asimétrico y sin repetición en el ancho de la tela. Para los hilos de urdimbre, se piden 6.594 hilos de seda natural 20/22 y 3 cabezas en un ancho de 54 cm; y, lo mismo que en el caso de los tejidos de las falleras mayores, se deberán garantizar 18 pasadas por centímetro al raso más 84 pasadas en los matices. Las tramas serán de seda natural y, en este caso, los colores que llevará el espolín serán 36. Finalmente, y por lo que respecta a las sedas lisas de los corpiños de manga larga, habrá de ser seda artesanal del mismo color que el espolín para cada uno de los conjuntos de cada fallera mayor e infantil, de los años 2027 y 2028.

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En cuanto a las medidas de cada espolín, los de las falleras mayores deberán tener 13,50 metros de tela; y los de las infantiles, 12,50 metros de tela cada año. Además de los tejidos, cada traje requerirá también su corpiño de manga larga, para lo que se precisan 3,50 metros de tela lisa de seda artesanal del mismo color que el espolín en cada caso, conforme a las características técnicas que ya se fijaron hace más de 25 años, cuando el Ayuntamiento de València decidió que encargaría cada año la elaboración del tejido que lucirían a partir de ese momento las falleras mayores de València.