La Policía Local de València avala la celebración de un tercer día de Ofrenda

La propuesta de ampliación de la Ofrenda de Fallas a una tercera sesión, que tiene que votar la asamblea de presidentes el próximo día 21, viene motivado principalmente por el crecimiento, casi desmesurado, del centro fallero y, por extensión, de los participantes en el festejo. Sin embargo, entre las voces que no están de acuerdo o las que, simplemente dudan, hay una pregunta extendida: ¿qué pasa con las otras alternativas, como son hacer una tercera vía de acceso a la plaza o hacer una sesión matinal, como en las Fallas de Septiembre de 2021?

Son alternativas que estaban sobre la mesa y sobre las que se elevaron consultas. La Policía Local, encargada de la seguridad tanto de este evento como de todo el operativo de las fiestas, elaboró un informe a la Concejalía de Fallas que, firmado por su comisario jefe, Ángel Albendín, desaconsejaba la creación de una nueva vía de entrada a la plaza.

La "tercera vía" no es nueva: está en el debate desde que el festejo empezó a desmadrar su horario, hace ya cerca de 30 años. En el escrito elaborado al respecto, la Agrupación Seu-Xerea-Mercat también la rescata como acceso por la calle Serranos, pero sin dar más detalle -se supone que entrando por Caballeros- y en la que, además, se estudiaría endosarlo a las fallas de los pueblos asociados y las pedanías.

La Policía Local apuesta claramente con la idea de la tercera sesión porque, sobre un tercer acceso, "comprometería la seguridad tanto de los participantes como del público asistente. Incluso con los dos itinerarios actualmente en vigor, ya se constatan dificultades en la salida de las comisiones falleras, motivadas, entre otros factores, por la gran aglomeración de público en el entorno de la plaza de la Virgen, la incorporación de un tercer itinerario simultáneo agravaría esta situación, comprometiendo la seguridad tanto de los participantes como del público asistente", además de que obligaría a "incrementar sustancialmente el número de efectivos policiales destinados a su cobertura. Considerando el conjunto de actos falleros que ya exigen dispositivo policial en esos días, no resulta viable disponer de los efectivos necesarios para garantizar una cobertura eficaz y segura del acto en estas condiciones".

Galería de Falleras Ilustres en la Ofrenda de las Fallas 2026 en València (3/4) /

Galería de Falleras Ilustres en la Ofrenda de las Fallas 2026 en València (2/4) /

Sesión matinal a medias

La sesión matinal no fue descartada, pero las condiciones lo hacen insuficiente para resolver el problema: solo podría hacerse de 9 a 12 horas y exclusivamente por la calle de la Paz. La calle San Vicente está descartada por ser pieza clave del operativo de seguridad -en su trayecto se han estacionado vehículos de gran tamaño de la Policía Nacional para hacer de "tapón". Y además hay un problema añadido: por la noche, la Ofrenda no tiene límites. Puede acabar cuando quiera. Pero la matinal acabaría, sí o sí, a las doce del mediodía. Si hubiera una comisión sin desfilar en ese momento, ya no podría hacerlo. Es lo que sucede con la entrega de premios, que la JCF está avisada desde hace tiempo que, a las 13 horas se corta el tránsito de personas aunque no se hayan entregado todos los premios. Un reto que también habrá que tener en cuenta con los premios infantiles, aunque estos son menos cantidad que los mayores.

La única opción para una doble sesión matinal sería sacrificar las dos "mascletaes" de 17 y 18 en la plaza, algo a lo que no está dispuesto el municipio porque sería abandonar el espacio natural de la pirotecnia en el momento culminante de la fiesta.

"Seguridad y operatividad"

Por todo ello, la Policía Local tiene claro como conclusión que la forma más "conveniente" sería "mantener la celebración de la Ofrenda en tres turnos, distribuidos por los dos itinerarios ya consolidados, al garantizar mejor las condiciones de seguridad y operatividad".

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Otro intangible que se esgrime es que, acabando más pronto -se espera o calcula que después o poco después de las diez de la noche- los efectivos encargados del control del acto pueden desplazarse a otras zonas más conflictivas de la ciudad, en un momento en el que empiezan los turnos de verbenas.