Programa de la Gran Nit de Juliol y todos los actos de la Feria del fin de semana

La Gran Nit de Juliol es una especie de paso del ecuador de la Feria de Julio aunque, realmente, lo que este año es, por la configuración del calendario, es entrar en su recta final, porque a partir de ahí afrontará ya su última semana, con la Batalla de Flores como colofón. La Gran Nit es un invento que se ha acumulado con el paso de los años, que supone fundamentalmente que en Ciutat Vella se multiplican los actos en la calle y los museos abren sus puertas hasta bien tarde. En la presente legislatura se eliminó la cabalgata "inaugural" de la Nit, que tenía lugar sobre las seis de la tarde.

En la edición de este año, el fin de semana de la Gran Nit coincide también con el Certamen Internacional de Bandas y la Feria Taurina. También la última tanda de Preselecciones. Y la pirotecnia tendrá una cita en el Puente de Serranos con el espectáculo "Titanium".

Viernes, 17 de julio

11 y 12 h. Visitas guiadas al Ayuntamiento de València

16.30 h. En el Palau de la Música, Certamen Internacional de Bandas.

Sección Segunda

La Lira de Cheste

Sociedad Musical de Cehegín

Unión Musical de Paiporta

Studenten Harmonie Orkest Twente (HOL)

Sociedad Santa Cecilia de Cheste

Associació Banda Simfònica de Reus

Unió Musical d'Alaquàs

19.30 h. Correfira en la plaza de la Figuereta de Castellar-l'Oliveral: Musical infantil "Hércules"

19.30 h En la Casa Museo Blasco Ibáñez, espectáculo de tango

19.30 h. Corrida de Feria. Mixta.

Toros de José Enrique Fraile y novillos de Montalvo para Román, Nek Romero y Olga Casado

21 - 01 h. En la piscina del Parque del Oeste, fiesta temática hawaiana

22 h. En los Jardines del Palau, preselecciones de Benicalap, Campanar y Botànic-La Petxina

22 h. Conciertos de Viveros: Padre Guilherme

22 h. Correfira en la plaza de la Figuereta de Castellar-l'Oliveral: monólogo de Oscar Tramoyeres y actuación de Germán Salazar DJ

Sábado, 18 de julio

10 h. En el Palau de la Música, Certamen Internacional de Bandas.

Sección Primera

Agrupación Musical San Indalecio de Murcia

Sociedad Musical

Santa Cecilia de Requena

Unió Artística Musical de Montroi

17.30 h. En el Palau de la Música, Certamen Internacional de Bandas.

Sección Primera

Banda Sinfónica Associaçao Recreativa e Musical Amigos da Branca (POR)

Societat Musical La Primitiva de Rafelbunyol

Invitada: Banda Municipal de Barcelona

18 h. En Parc Central, Talleres de Circo

18 h. En la Plaza de la Virgen, magia familiar con Piter Pardo

18.30 h. En Parc Central, desfile de circo

18.45 h. En la plaza de la Reina, espectáculo infantil Hits Band Kids

19 h. En Parc Central, espectáculo de circo

19 h. En la Plaza del patriarca, espectáculo infantil "La Fiesta de Mickey"

19.30 h. En la Plaza del Mercado Central, concierto del Centro Instructivo Musical de Castellar-l'Oliveral

19.30 h. Corrida de Feria

Toros de el Torero para Diego Urdiales, Daniel Luque y Samuel Navalón

20 h. En Parc Central, desfile de circo

20 h. En la Plaza Redonda, actuación de Javier Vila y José Andrés

20.30 h. En Parc Central, espectáculo de circo

20.30 h. En la Plaza del Pilar, Festival Kids

20.30 h. En la Plaza de la Virgen, folclore valenciano

21 h. En el Polideportivo de Castellar-l'Oliveral, festival de jazz con Isaac Romagosa Quintet

21.30 h. En la Plaza del Patriarca, Andercovers

22 h. En los Jardines del Palau, preselección de Zaidía

22 h. En los Jardines del Palau, preselección de Seu-Xerea-Mercat

22.30 h. En la Plaza de la Reina, tributo a Whitney Houston

23 h. En la Plaza del Pilar, tribut a La Oreja de Van goch

23 h. En la Plaza de la Virgen, Serafin Zubiri con "El guateque de los 70"

23.59 h. En el Puente de Serranos, espectáculo pirotécnico "Titanium" de Pirotecnia Valenciana

00.30 h. En la Plaza del Ayuntamiento, Orquesta Máxima

Actividades en museos Horario nocturno de Museos 19.00 - 00.00 h. IVAM 20:00 - 00:00 h. Casa Museo Benlliure, Museo de la Ciudad, Palacio de Cervelló, Lonja y Centro Arqueológico de la Almoina. 20:00 - 22:00 h. Museo de Historia de Valencia Actividades Casa Museo Benlliure: 11 y 12.15 h. Visitas teatralizadas / 22:30 h. “The Shag Sharks” Casa Museo Concha Piquer: 12 h. Visita comentada Museo de la Ciudad: 11 y 12.15, 17 y 18 h. Visitas teatralizadas / 20 h. Visita guiada a la exposición “València Queer” con la artista Drag Liz Dust. Paleontològic: 11 y 12 h. Jornada infantil "Acorazados" Palacio de Cervelló: 17.30 h. Visita teatralizada. 20 h. Concierto de Toni Cotolí. Museo de Historia de València: 19.30 h. Actuación de Clau de Swing. Centro Arqueológico de la Almoina: 20 h. Actuación de Johnny B. Zero Refugio Antiaéreo de la Calle Serranos: 11 y 12 h. Visitas guiadas. Refugio Antiaéreo del Ayuntamiento: 12 y 13 h. Visitas guiadas. Sala de Exposiciones Municipales: 10.30 h. Visita guiada a la exposición temporal “Altres” IVAM. 20 h. Demeter’s Project

Domingo, 19 de julio

9.30 h. - 13 h. En la Playa de la Malva-rosa, Futbol Playa

9.30 h. - 13 h. En las playas del Perellonet, Cabanyal, Saler, Malva-rosa y Perellonet, canales náuticos para actividades

10 h. En el Palau de la Música, Certamen Internacional de Bandas.

Sección de Honor

Unió Musical de Torrent

Societat Musical Lira Castellonera

Societat Musical l'Artística Manisense

17.30 h. En el Palau de la Música, Certamen Internacional de Bandas.

Sección de Honor

Societat Musical Santa Cecilia de Cullera

Societat Musical d'Alzira

Invitada: Banda Simfònica Municipal de València

18 h. En los Jardines del Palau, preselección de Olivereta

19.30 h. Corrida de Feria

Novillos de Talavante para Álvaro Serrano, Julio Norte y Marco Polope

21 h. En el Polideportivo de Castellar-l'Oliveral, festival de jazz con Adriano Tortora Quartet

Noticias relacionadas

21 h. En la plaza del Ayuntamiento, pantalla gigante por la final del Mundial