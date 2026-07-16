Programa de la Gran Nit de Juliol y todos los actos de la Feria del fin de semana
La Gran Nit de Juliol es una especie de paso del ecuador de la Feria de Julio aunque, realmente, lo que este año es, por la configuración del calendario, es entrar en su recta final, porque a partir de ahí afrontará ya su última semana, con la Batalla de Flores como colofón. La Gran Nit es un invento que se ha acumulado con el paso de los años, que supone fundamentalmente que en Ciutat Vella se multiplican los actos en la calle y los museos abren sus puertas hasta bien tarde. En la presente legislatura se eliminó la cabalgata "inaugural" de la Nit, que tenía lugar sobre las seis de la tarde.
En la edición de este año, el fin de semana de la Gran Nit coincide también con el Certamen Internacional de Bandas y la Feria Taurina. También la última tanda de Preselecciones. Y la pirotecnia tendrá una cita en el Puente de Serranos con el espectáculo "Titanium".
Viernes, 17 de julio
11 y 12 h. Visitas guiadas al Ayuntamiento de València
16.30 h. En el Palau de la Música, Certamen Internacional de Bandas.
Sección Segunda
- La Lira de Cheste
- Sociedad Musical de Cehegín
- Unión Musical de Paiporta
- Studenten Harmonie Orkest Twente (HOL)
- Sociedad Santa Cecilia de Cheste
- Associació Banda Simfònica de Reus
- Unió Musical d'Alaquàs
19.30 h. Correfira en la plaza de la Figuereta de Castellar-l'Oliveral: Musical infantil "Hércules"
19.30 h En la Casa Museo Blasco Ibáñez, espectáculo de tango
19.30 h. Corrida de Feria. Mixta.
- Toros de José Enrique Fraile y novillos de Montalvo para Román, Nek Romero y Olga Casado
21 - 01 h. En la piscina del Parque del Oeste, fiesta temática hawaiana
22 h. En los Jardines del Palau, preselecciones de Benicalap, Campanar y Botànic-La Petxina
22 h. Conciertos de Viveros: Padre Guilherme
22 h. Correfira en la plaza de la Figuereta de Castellar-l'Oliveral: monólogo de Oscar Tramoyeres y actuación de Germán Salazar DJ
Sábado, 18 de julio
10 h. En el Palau de la Música, Certamen Internacional de Bandas.
Sección Primera
- Agrupación Musical San Indalecio de Murcia
- Sociedad Musical
- Santa Cecilia de Requena
- Unió Artística Musical de Montroi
17.30 h. En el Palau de la Música, Certamen Internacional de Bandas.
Sección Primera
- Banda Sinfónica Associaçao Recreativa e Musical Amigos da Branca (POR)
- Societat Musical La Primitiva de Rafelbunyol
- Invitada: Banda Municipal de Barcelona
18 h. En Parc Central, Talleres de Circo
18 h. En la Plaza de la Virgen, magia familiar con Piter Pardo
18.30 h. En Parc Central, desfile de circo
18.45 h. En la plaza de la Reina, espectáculo infantil Hits Band Kids
19 h. En Parc Central, espectáculo de circo
19 h. En la Plaza del patriarca, espectáculo infantil "La Fiesta de Mickey"
19.30 h. En la Plaza del Mercado Central, concierto del Centro Instructivo Musical de Castellar-l'Oliveral
19.30 h. Corrida de Feria
- Toros de el Torero para Diego Urdiales, Daniel Luque y Samuel Navalón
20 h. En Parc Central, desfile de circo
20 h. En la Plaza Redonda, actuación de Javier Vila y José Andrés
20.30 h. En Parc Central, espectáculo de circo
20.30 h. En la Plaza del Pilar, Festival Kids
20.30 h. En la Plaza de la Virgen, folclore valenciano
21 h. En el Polideportivo de Castellar-l'Oliveral, festival de jazz con Isaac Romagosa Quintet
21.30 h. En la Plaza del Patriarca, Andercovers
22 h. En los Jardines del Palau, preselección de Zaidía
22 h. En los Jardines del Palau, preselección de Seu-Xerea-Mercat
22.30 h. En la Plaza de la Reina, tributo a Whitney Houston
23 h. En la Plaza del Pilar, tribut a La Oreja de Van goch
23 h. En la Plaza de la Virgen, Serafin Zubiri con "El guateque de los 70"
23.59 h. En el Puente de Serranos, espectáculo pirotécnico "Titanium" de Pirotecnia Valenciana
00.30 h. En la Plaza del Ayuntamiento, Orquesta Máxima
Actividades en museos
Horario nocturno de Museos
19.00 - 00.00 h. IVAM
20:00 - 00:00 h. Casa Museo Benlliure, Museo de la Ciudad, Palacio de Cervelló, Lonja y Centro Arqueológico de la Almoina.
20:00 - 22:00 h. Museo de Historia de Valencia
Actividades
Casa Museo Benlliure: 11 y 12.15 h. Visitas teatralizadas / 22:30 h. “The Shag Sharks”
Casa Museo Concha Piquer: 12 h. Visita comentada
Museo de la Ciudad: 11 y 12.15, 17 y 18 h. Visitas teatralizadas / 20 h. Visita guiada a la exposición “València Queer” con la artista Drag Liz Dust.
Paleontològic: 11 y 12 h. Jornada infantil "Acorazados"
Palacio de Cervelló: 17.30 h. Visita teatralizada. 20 h. Concierto de Toni Cotolí.
Museo de Historia de València: 19.30 h. Actuación de Clau de Swing.
Centro Arqueológico de la Almoina: 20 h. Actuación de Johnny B. Zero
Refugio Antiaéreo de la Calle Serranos: 11 y 12 h. Visitas guiadas.
Refugio Antiaéreo del Ayuntamiento: 12 y 13 h. Visitas guiadas.
Sala de Exposiciones Municipales: 10.30 h. Visita guiada a la exposición temporal “Altres”
IVAM. 20 h. Demeter’s Project
Domingo, 19 de julio
9.30 h. - 13 h. En la Playa de la Malva-rosa, Futbol Playa
9.30 h. - 13 h. En las playas del Perellonet, Cabanyal, Saler, Malva-rosa y Perellonet, canales náuticos para actividades
10 h. En el Palau de la Música, Certamen Internacional de Bandas.
Sección de Honor
- Unió Musical de Torrent
- Societat Musical Lira Castellonera
- Societat Musical l'Artística Manisense
17.30 h. En el Palau de la Música, Certamen Internacional de Bandas.
Sección de Honor
- Societat Musical Santa Cecilia de Cullera
- Societat Musical d'Alzira
- Invitada: Banda Simfònica Municipal de València
18 h. En los Jardines del Palau, preselección de Olivereta
19.30 h. Corrida de Feria
- Novillos de Talavante para Álvaro Serrano, Julio Norte y Marco Polope
21 h. En el Polideportivo de Castellar-l'Oliveral, festival de jazz con Adriano Tortora Quartet
21 h. En la plaza del Ayuntamiento, pantalla gigante por la final del Mundial
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