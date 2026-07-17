Como conseguir un palco para la Batalla de Flores. ¡Ha empezado la inscripción!

La Batalla de Flores está a la vuelta de la esquina y lo que, en su momento, se convirtió en una fuente de conflicto, conseguir una plaza en los palcos, se pacificó con la sencilla decisión de introducir un sorteo entre las personas que quieren participar en el mismo. Más allá de los palcos que se reserva el Ayuntamiento para sus compromisos y para el porcentaje que marca la ley que hay que dejar como venta al público en taquilla (113 de los 425 que se instalarán), tratar de adquirir uno de los puestos generales acabó por convertirse en un drama. Cuando la venta era presencial, por las colas que se organizaban, un par de días antes, ante la puerta de viveros. Cuando se introdujo la compra on line, por el colapso que sufrí la web nada más abrirse, ante la cascada de peticiones simultáneas, lo que generó una corriente de duda sobre la legalidad del proceso.

Situaciones parecidas a la que sufrió el Valencia CF cuando, a partir de mediados de los años noventa, volvió a cogerle gusto a disputar finales y que solucionó en su momento de la misma forma: con sorteos.

En el caso de la Batalla de Flores es sencillo: para hacerse con uno de los 292 palcos hay de tiempo hasta el 20 de julio hasta las 23.59 horas para inscribirse en el sorteo abierto en la web del propio festejo. Cada participante recibe un número y un código para acceder a los posteriores resultados, que se genera en el momento. El formulario de alta en el sorteo solo permite una inscripción por DNI, email y teléfono

El sorteo se realiza el 23 de julio, ante notario, en un acto público, mediante sistema informático, a las diez de la mañana y que establece la lista de agraciados.

El sistema se ha aplicado otras veces: se seleccionan cinco números al azar. Ese número, más los 72 siguientes, son los "ganadores". También se extrae un sexto y último número que, junto con los 72 sigiuentes, formarán parte de la lista de espera por si algún premiado no ejerce el derecho a compra.

Si te ha tocado, te avisan para que pagues

Una vez conocidos y comunicaos los agraciados, éstos disponen desde las 8.30 horas del 23 de julio hasta las nueve de la mañana del 24 (24 horas y 30 minutos) para formalizar la compra.

El palco tiene capacidad para ocho personas y tiene un coste de 40 euros. A cinco por persona. Da derecho al espacio reservado, sillas y dos cajas llenas de clavellones.

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En caso contrario se irán ofertando "por riguroso orden de número" telefónicamente a los miembros de la lista de espera, que dispondrán hasta el 25 de julio a las nueve de la mañana para hacerlo. Como queda dicho, los no agraciados tienen también la posibilidad de intentar adquirir uno en las taquillas de Viveros, dentro del porcenaje que se obliga a dejar como venta directa.