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Zaidía y Seu-Xerea-Mercat celebran este sábado sus preselecciones y reciben a cinco falleras de la corte 2026

La jornada del 18 dejará ya prácticamente completo el cuadro de elegidas

Candidatas de Zaidía para la preselección del día 18

Candidatas de Zaidía para la preselección del día 18

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Candidatas de Zaidía para la preselección del día 18 /

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Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

Estadísticas en la mano, las Preselecciones del pasado año fueron insólitas a medio plazo. Porque no es habitual que entre dos sectores se repartieran ya en el Roig Arena prácticamente la tercera parte de los puestos de fallera mayor y corte de honor. Estadísticamente es insólito. Porque de La Roqueta-Arrancapins, ya se sabe, salieron las dos falleras mayores, Carmen Prades y Marta Mercader y dos cortesanas, Ani Torregrosa y Martina Songel. Pero de Seu-Xerea-Mercat surgieron otras cuatro para las cortes de honor. Y como en el caso anterior, también mitad y mitad: dos adultas, Vega Archer y Mar Vivanco y dos infantiles, Daniella Borrego y Claudia de los Ángeles. Les ha servido, además, para subir a la octava posición del ranking de sectores con falleras mayores y cortes.

Ahora regresan para participar en las preselecciones del sábado 18 a las 22 horas, como también lo harán las candidatas de Zaidía, un sector normalmente numeroso, como numeroso es el sector y que también tendrán bienvenida para una de las infantiles, Jimena Noguera.

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Estas preselecciones tenían que haber sido las últimas pero, finalmente, Olivereta se desplazó al domingo 19, en la que será la particular ceremonia de clausura, pero en este caso, a las seis de la tarde par ano coincidir con la final del Mundial.

Candidatas de Seu-Xerea-Mercat para la preselección del día 18

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