Recta final de las Preselecciones: este viernes salen elegidas 18 nuevas falleras

Las Preselecciones a Fallera Mayor de València llegan a su último fin de semana con sus seis últimos actos. Cuando, el domingo, sobre las ocho y media de la tarde, estén claras las elegidas de Olivereta, se habrá completado la lista de 73 falleras adultas y 73 infantiles que, en el mes de septiembre, volverán a ser convocadas para afrontar las pruebas de la gran final, la que sí que tiene un premio definitivo.

El viernes acoge tres preselecciones, todas en los Jardines del Palau. Salen las cuentas (solo hay dos pabellones) porque Benicalap y Campanar, como tantas otras cosas, la celebran conjuntamente, con una interrelación de jurados y una fiesta que acaba anunciando "las candidatas de la Agrupación", aunque, se quiera o no, es una elección de sectores a todos los efectos.

Candidatas de Benicalap para la preselección del día 17 /

Candidatas de Campanar para la preselección del día 17 /

Han pasado doce meses desde que la amenaza de tormentas llevó a las candidatas a la sofocante elección en un casal, solución de urgencia para llevar a cabo el protocolo, y que, dos meses después, dejó en lo más alto a las que serán recibidas: Marta Salvador en la corte adulta y Aitana Ramírez en la infantil.

Este veredicto será el que cierre la noche en buena lógica. Previamente se habrá producido el desfile y el veredicto en Botànic-La Petxina, que también elige tres y tres candidatas. Este año no reciben a ninguna componente de la corte, algo no habitual: en el ranking son el sexto sector con más representantes elegidas.