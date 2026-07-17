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La Virgen del Carmen procesiona en tierra y mar

La patrona es sacada por sus fieles tanto en el puerto como en el barrio de Ciutat Valla

Procesión de la Virgen del Pilar en el centro de València

Procesión de la Virgen del Pilar en el centro de València

Moisés Domínguez

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La fiesta de la Virgen del Carmen se celebró en la ciudad de València en todas aquellas parroquias en las que tiene advocación y, especialmente, en barrios donde tiene especial implantación. La ofrenda marinera y el acto del Tinglado marcaron el inicio en la mismísima bocana del puerto de València, donde el canto de la Salve Marinera supone el momento culminante, emotivamente hablando, de la fiesta de la marinería. Por la tarde desfiló también por espacios sobre los que ejerce patronazgo, como en el Perellonet, también con ambiente marinero, o en el centro de la ciudad, en el barrio del mismo nombre, donde la Procesión se encontró, segundos antes de empezar, con el amago de tormenta que duró apenas unos minutos, pero que no impidió la salida de la patrona por las calles del centro histórico -siempre una sorpresa para los turistas- y que finaliza con el cant de la carxofa.

El barrio del Carmen saca en procesión a su patrona

El barrio del Carmen saca en procesión a su patrona

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El barrio del Carmen saca en procesión a su patrona /

Carmen y Marta acompañan la procesión marinera del Carmen

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Carmen y Marta acompañan la procesión marinera del Carmen /

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