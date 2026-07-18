Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nueva salida A-3Bous al carrer PedreguerEl tiempo Valencia final MundialValencianos final mundialPantallas gigantes final MundialHuelga profesores ValenciaEdificio Benetússer
instagramlinkedin

Lugar y hora del castillo "Titanium" que llega a València el sábado tras no poder dispararse el año pasado

Pirotecnia Valenciana recupera el espectáculo suspendido por alerte mateorológica en 2025

La pirotecnia vuelve al Puente de Serranos

La pirotecnia vuelve al Puente de Serranos / Moisés Domínguez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

Un año y seis días después, el espectáculo pirotécnico "Titanium" llegará, por fin, a la ciudad de València, dentro de la serie de Focs de la Fira (o Festival Pirotécnico de la Feria de Julio si no se quiere echar mano de la lengua vernácula), los espectáculos que, los sábados de feria, se disparan en la ciudad. Y que este año han mutado del Puente de Monteolivete, que se había convertido en escenario permanente, a distintos emplazamientos itinerantes.

En esta ocasión, el castillo tendrá lugar en el Puente de Serranos y la parte del Jardín del Turia que está a su alrededor. De tal manera que servirá de acompañamiento a la Gran Nit de Juliol, que tiene en todo lo que es Ciutat Vella su espacio natural, tanto por actuaciones como por la apertura de museos. Este emplazamiento acogió el pasado mes de abril el mini-castillo previo a la fiesta de San Vicente Ferrer.

El disparo que se pondrá en escena fue suspendido el 12 de julio del pasado año, cuando había alerta naranja por temor a lluvia, tormentas secas y rachas de viento. Finalmente, la noche pasó sin incidencias, pero el antecedente del fin de semana anterior aconsejaba la prudencia. Que significó que "Titanium", tanto los fuegos como el software, se quedaran en las cajas, a la espera de mejor ocasión.

Ahora, el proyecto de la Pirotecnia Valenciana está agendado para el sábado 18, a las 23.59 horas. Con las modificaciones propias del nuevo emplazamiento, ahora se anuncia como "una experiencia envolvente en la que el ritmo, la potencia y la sincronización serán los auténticos protagonistas. El espectáculo se desarrollará de forma simultánea desde tres puntos de disparo perfectamente integrados y generará una composición continua que envolverá al público durante sus nueve minutos de duración.

Un "gran final" para ser el momento culminante de la noche

El concejal de Fallas y presidente de la Junta Central Fallera, Santiago Ballester, ha destacado que "el Festival Pirotécnico de la Feria de Julio continúa demostrando la capacidad de València para innovar sin renunciar a una de sus tradiciones más representativas. Cada espectáculo ofrece una propuesta diferente que combina creatividad, tecnología y el talento de nuestras empresas pirotécnicas y consolida a la ciudad como referente internacional del arte del fuego".

Noticias relacionadas

Según Ballester, “con "Titanium", el Festival Pirotécnico de la Feria de Julio recupera uno de los espectáculos que el público no pudo disfrutar el pasado año y reafirma su apuesta por propuestas de gran calidad artística y técnica, consolidando a València como capital internacional del arte del fuego”.

Características técnicas

9 minutos de duración

2.067 líneas de disparo

149 módulos de lanzamiento

5 plataformas de 15 metros de altura

3 alturas de fuego que crearán diferentes planos visuales

3 ubicaciones de disparo fusionadas durante todo el espectáculo

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. València se prepara para la alerta roja por la ola de calor: cierre de espacios públicos y cancelación de actividades y conciertos
  2. Maestros de la Costura de Fallas: buen trato a la indumentaria e inadecuado a Carmen, Berta, María Estela y las cortes de honor
  3. El Síndic abre expediente al Ayuntamiento de València por el asentamiento chabolista del viejo circuito de Fórmula 1
  4. Empiezan las obras de la pasarela que unirá los dos márgenes del río cerca de su desembocadura
  5. Desalojan al público tras cancelar la actuación de Ana Torroja en los Conciertos de Viveros por posibles reventones térmicos esta noche en València
  6. Mucho más que tres carriles: los expertos reflexionan sobre el Paseo García Lorca
  7. València aplica una suerte de 'prioridad nacional' a la hora de conceder viviendas asequibles
  8. El pueblo valenciano de Nuria Roca en el que pasa sus verano: 'Es como volver a ser pequeño

Lugar y hora del castillo "Titanium" que llega a València el sábado tras no poder dispararse el año pasado

Lugar y hora del castillo "Titanium" que llega a València el sábado tras no poder dispararse el año pasado

Programa de la Gran Nit de Juliol y todos los actos de la Feria del fin de semana

Programa de la Gran Nit de Juliol y todos los actos de la Feria del fin de semana

Veredicto fallero a las dos de la madrugada: Preselección de Benicalap, Campanar y Botànic-La Petxina

Veredicto fallero a las dos de la madrugada: Preselección de Benicalap, Campanar y Botànic-La Petxina

Recta final de las Preselecciones: este viernes salen elegidas 18 nuevas falleras

Recta final de las Preselecciones: este viernes salen elegidas 18 nuevas falleras

Zaidía y Seu-Xerea-Mercat celebran este sábado sus preselecciones y reciben a cinco falleras de la corte 2026

Zaidía y Seu-Xerea-Mercat celebran este sábado sus preselecciones y reciben a cinco falleras de la corte 2026

Como conseguir un palco para la Batalla de Flores. ¡Ha empezado la inscripción!

Como conseguir un palco para la Batalla de Flores. ¡Ha empezado la inscripción!

La Virgen del Carmen procesiona en tierra y mar

La Virgen del Carmen procesiona en tierra y mar

Compañía Valenciana de la Seda y Vives i Marí se reparten los espolines de las Falleras Mayores de València 2027 y 2028

Compañía Valenciana de la Seda y Vives i Marí se reparten los espolines de las Falleras Mayores de València 2027 y 2028
Tracking Pixel Contents