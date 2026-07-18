Olivereta pone en juego los seis últimos pasajes falleros al Roig Arena con horario nuevo por la final del Mundial

A las seis de la tarde, horario forzoso por la disputa de la final del Mundial, el sector de Olivereta pone el punto y final a las Preselecciones 26-27. Las tres últimas adultas y otras tantas infantiles completarán la orla de 73 y 73 aspirantes al puesto más alto de la fiesta. Será en los Jardines del Palau, pero finalmente en el Norte. Y antes se rendirán honores a la última de las 26 falleras de la comitiva a la que faltaba por dedicar un recibimiento: Zoe Molino.