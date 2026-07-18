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Olivereta pone en juego los seis últimos pasajes falleros al Roig Arena con horario nuevo por la final del Mundial

El sector celebra el acto a las seis de la tarde en los Jardines del Palau

Candidatas de Olivereta para la preselección fallera del 19 de julio

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Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

A las seis de la tarde, horario forzoso por la disputa de la final del Mundial, el sector de Olivereta pone el punto y final a las Preselecciones 26-27. Las tres últimas adultas y otras tantas infantiles completarán la orla de 73 y 73 aspirantes al puesto más alto de la fiesta. Será en los Jardines del Palau, pero finalmente en el Norte. Y antes se rendirán honores a la última de las 26 falleras de la comitiva a la que faltaba por dedicar un recibimiento: Zoe Molino.

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