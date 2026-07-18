Veredicto fallero a las dos de la madrugada: Preselección de Benicalap, Campanar y Botànic-La Petxina
La doble preselección en un mismo pabellón eterniza la noche, que termina con silbidos de impaciencia y 18 nuevas finalistas
A veces se tira más el brazo que la manga y pasa lo que pasa: que a las dos de la mañana terminaba la sesión de viernes de las preselecciones en Benicalap y Campanar. ¿Por qué? Porque el número de participantes es muy amplio. Hubo un tiempo que Campanar, sin ningún motivo especial, tenía muy pocas participantes, pero ahora ya ambas tienen un elenco casi al completo.
Y por más causas: el sistema de elección es extremadamente sofisticado, con una resolución a base de sumas, está el desfile de candidatas -aquí sí, por lo menos se hace con nombre y apellido- y, al fin y al cabo, es amollar dos preselecciones en una. Benicalap y Campanar tienen un marcadísimo sentido de unión y su agrupación, "Benicampa" hace de eje vertebrador. De hecho, para ellos son "las candidatas de la Agrupación", pero no dejan de ser dos preselecciones, con toda su liturgia. Antes del veredicto, el presidente de la agrupación hace un pequeño discurso, se hizo recibimiento a dos falleras de la corte que pertenecen a estos sectores... en definitiva, que gota a gota, el acto duró más que el del Roig Arena, hubo silbidos de impaciencia y, efectivamente, eran las dos de la madrugada de reloj cuando Carmen Prades daba a conocer la última elegida adulta. Todo se hace con buena intención, pero al final las cosas se desbordan. Además, a este doble sector le ha tocado el acto otras veces en domingo y, empezando una hora antes, se hace más digerible. Ayer fue la tormenta menos perfecta.
Antes, Botànic-La Petxina había elegido también a sus seis candidatas.
En la noche del sábado le toca a Seu-Xerea-Mercat y Zaidía. Ese día se clausura ya el pabellón sur. Porque la Gran Fira está llegando a su fin.
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