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Tercera jornada de entrevistas a candidatas a Fallera Mayor de València 2027: así están los cuadros de aspirantes

Las aspirantes apuran las plazas para la gran final y acuden a su primera toma de contacto con la JCF

Presentación de las 73 candidatas a Fallera Mayor de València 2027

Presentación de las 73 candidatas a Fallera Mayor de València 2027

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Presentación de las 73 candidatas a Fallera Mayor de València 2027 /

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Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

La tercera sesión de entrevistas a candidatas a falleras mayores de València completan las galerías de candidatas a la gran fiesta del Roig Arena. El proceso de Preselecciones que empezó el último fin de semana de junio está completo y solo falta que las candidatas participen el próximo fin de semana en el Sopar de la Punxà y, posteriormente, en la Batalla de Flores. En la segunda semana de septiembre es cuando serán llamadas para las pruebas que pueden cambiar sus vidas.

Presentación de las 73 candidatas a Fallera Mayor Infantil de València 2027

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Presentación de las 73 candidatas a Fallera Mayor Infantil de València 2027 /

Premisas de bienvenida y entrevistas

La Junta Central Fallera convoca a las 'supervivientes' de las preselecciones al finde semana siguiente para impartirles las premisas de bienvenida, centralizar las entrevistas y facilitarles el código para rellenar la encuesta de datos que servirá de herramienta para la gran final.

Tercera sesión con las candidatas a Fallera Mayor de València 2027

Tercera sesión con las candidatas a Fallera Mayor de València 2027

Moisés Domínguez

Ahora mismo, las 73 preseleccionadas están completas (a falta de las de Olivereta), mientras que las entrevistas terminarán el próximo sábado. No será el domingo porque ese día cambian de registro para participar en la Batalla de Flores y, literalmente, casi no da tiempo. Se convoca el sábado porque también lo tienen ocupado con el sopar de la Punxà.

Noticias relacionadas

Las participantes en la rueda de entrevistas pertenecen a los sectores de Roqueta-Arrancapins, Russafa A, Camins al Grau, El Pilar-Sant Francesc, Jesús y Creu Coberta, para un total de 16 y 16 falleras. Y que actualizan las galerías de particular.

Todas las fotos de las candidatas a Fallera Mayor de València 2027 (solo faltan 3)

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Todas las fotos de las candidatas a Fallera Mayor de València 2027 (solo faltan 18) /

Todas las fotos de las candidatas a Fallera Mayor Infantil de València 2027 (solo faltan 3)

Todas las fotos de las candidatas a Fallera Mayor Infantil de València 2027 (solo faltan 3)

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