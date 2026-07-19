Bochorno, lluvia, camisetas de España y emoción para despedir las Preselecciones a Fallera Mayor de València en Olivereta

Nuria Olivares, de la falla José María Bayarri-Los Isidros -y, por cierto, la tercera, solo tres, falleras que han sido de la corte infantil que pasan a la gran final- fue el último nombre escuchado en boca de la fallera mayor de València. La pasajera 146 de las 146 que, en el mes de septiembre, están convocadas para participar en el concurso de sus vidas: alcanzar uno de los 26 puestos de representación de la fiesta. Ser fallera mayor de València 2027 o corte de honor.

La última preselección un caos meteorológico: a priori se temía que el sol cayera a plomo sobre candidatas, espectadores y comitiva al celebrarse a las seis de la tarde, tres horas más pronto de lo previsto para no coincidir con la final. No fue así: el cielo estaba encapotada. Pero sin bajar ni medio grado el bochorno. Para que nadie faltara a la cita, cayeron unas gotas un poco antes del veredicto. Y en las gradas, numerosas camisetas rojas y blancas apoyando a la selección española, tal como hizo la propia Carmen Prades cuando, tras entrelazarse con su corte -era el final de otra etapa más-, deseo "a ver si el año 2026 está marcado también porque hemos ganado un Mundial".

Memoria gráfica de la preselección fallera de Olivereta /

Resultado de la Preselección Fallera del 19 de julio: las elegidas en Olivereta /

A partir de ahí, lo previsible: seis nombres, seis alegrías desbordadas. Con ración doble para José María Bayarri-Los Isidros, que lleva a sus dos representantes a la fiesta del Roig Arena. A las 20.06 abandonaba Carmen Prades el escenario como final del acto, tiempo para regresar a casa y atornillarse en el sofá.

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Y ahora, ¿qué?

Finalizado el cupo de 73 candidatas, todas ellas están convocadas para una doble cita: el sábado al Sopar de la Punxà y el domingo, a ocupar carrozas en la Batalla de Flores. A partir de ahí ya les queda un mes y medio de tensa espera hasta que sean covocadas para las pruebas finales. No está agendado todavía, pero se intuye que no será más que a mediados de la segunda semana. Ahí empezarán todas las pruebas, incluyendo el viaje en barco, que será por lógica el fin de semana del 19 y 20.