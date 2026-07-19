Las Preselecciones Falleras de Zaidía y Seu-Xerea-Mercat reparten doce nuevos pasajes al Roig Arena: estas son las elegidas

Una rápida doble preselección ha cumplimentado la jornada del sábado en un proceso que ya está prácticamente finalizado: solo quedan tres plazas adultas en Olivereta y otras tantas infantiles en la preselección que se celebrará en la tarde del domingo antes de la final del Mundial, desde las seis de la tarde.

Zaidía primero y Seu-Xerea-Mercat desvelaron los nombres de sus seis y seis candidatas, con un veredicto muy repartido: tan solo Doctor Collado consiguió doblete. A las 0.40 horas, Carmen Prades daba a conocer la última elegida.

Resultado de las Preselecciones falleras del 18 de julio: las elegidas de Seu-Xerea-Mercat y Zaidía /

Hasta cinco falleras de la corte recibieron honores de vuelta a casa: Jimena Noguera en Zaidía y Mar Vivanco, Vega Archer, Daniella Borrego y Claudia de los Ángeles en "SXM".

Al acabar esta última hubo pasillo y lágrimas: la corte infantil no acudirá a la preselección del domingo y se les rindió honores. El final de la preselección es una forma de recordar que cierran un nuevo capítulo.

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Memoria Gráfica de la preselección fallera de Zaidía /

Memoria Gráfica de la preselección fallera de Seu-Xerea-Mercat /

Benicalap Campanar pide disculpas

La Agrupación Benicalap Campanar ha emitido un comunicado en el que piden disculpas por la eternización de su preselección de este último sábado, en el que el último nombre se dio a conocer a las dos de la madrugada, alegando problemas técnicos "que no supimos resolver en el momento", relacionados con el recuento. "El resultado es algo demasiado importante como para hacerlo con prisas y hemos empezado a trabajar para que no vuelva a suceder". Y para que no haya ninguna duda, "los nervios y la impotencia puede que nos superran pero ninguna otra versión es correcta".