¿Qué cambios ha tenido las Fallas de València en los últimos años, a la altura del que se vota ahora sobre la Ofrenda?

La asamblea de presidentes decide, en su reunión extraordinaria de este martes, aplicar un cambio, si no trascendental, si llamativo a su programa oficial de festejos. Después de examinar alternativas, y después de no poca campaña a favor y en contra, los dirigentes de las comisiones tienen por delante la potestad para que se organice una tercera sesión de la Ofrenda el 16 de marzo, pasando la entrega de premios infantiles a ese mismo día, el habitual, pero por la mañana.

Los argumentos, tanto a favor como en contra, están sobre la mesa y aún así, se espera un turno para exponer esos pros y contra en el foro de la fiesta. A la misma se llega con la sensación de que el cambio se va a materializar. Hay comisiones que han consultado a sus bases, aprovechando los nuevos procedimientos informáticos, y otros tomarán la decisión apelando a la delegación que le da, teóricamente, la comisión. Y parece que la fiesta sí que se va a atrever a programar el tercer día. De todos modos, la fiesta es, por lo general, lo suficientemente medrosa como para dejar todas las alternativas abiertas.

Más allá de los legítimos pros y contras, el ritmo de crecimiento de los censos -el real, el inflado y el mercantilizado- hace prever que si no es este año, será el siguiente o el otro el que albergará el cambio.

El debate de la Ofrenda de Tres Días supone, como queda dicho, un cambio. Y "Fallas" y "cambio" son dos conceptos que, normalmente, son agua y aceite. La fiesta, tradicionalmente, se mueve bajo parámetros muy rígidos, en los que introducir una novedad es algo que se produce muy de tarde en tarde. El concepto "tradición" y "siempre ha sido así" suele ser un dique difícil de quebrar.

Con la perspectiva de los años sí que se observa que la fiesta ha ido cambiando. Poco, por supuesto. Un programa de festejos de hace medio siglo guarda notables similitudes y diferencias con el actual en su secuencia ritual. Pero la evolución es a un ritmo tan lento, que parece que cada cosa lo sea "de toda la vida".

Ofrenda: de una sesión a cuatro... y quizá seis

Empezando por la propia Ofrenda. Desde ese primer y casi subrepticio desfile de la falla San Vicente-Periodista Azzati que se considera el germen del desfile, el propio crecimiento de la fiesta ha ido cambiando tanto el recorrido como el calendario. La tercera sesión planteada es tan novedoso como los cambios previos: ofrenda infantil y adulta; ofrenda un día o dos, ofrenda por una calle o dos. Y conforme el festejo y el censo crece, ha habido que ensancharlo. En eso está, ahora mismo, el debate. Pero el concepto "siempre ha sido así" no es cierto: se ha tenido que amoldar al crecimiento de la fiesta.

Las Fallas no eran el 19... ni el 16

Pero hay más: el principal cambio en las Fallas son... las propias Fallas. El calendario actual tiene tan solo 60 años de existencia. En la fiesta primigenia, las fallas se plantaban y quemaban el 18 de marzo. Después se fueron reestructurando: pasaron al 19, se plantaban el 17 y solo desde 1966 es cuando se decidió extenderlas cuatro días.

Con el proyecto de reforma de la Ofrenda se planteó inicialmente extender un día más la "plantà" de las Fallas, pero la sensación de rechazo que se advirtió en seguida ha propiciado echarla hacia atrás.

Galería de Falleras Ilustres en la Ofrenda de las Fallas 2026 (1/4) /

Aquel intento de pasar San José a lunes

¿Se acuerdan que hubo un tiempo en el que se planteó la posibilidad de trasladar las fiestas no a unas fechas concretas, sino a unos días de la semana concretos? Se planteó que las fallas se quemaran siempre en lunes, con Ofrendas sábado y domingo. Ni siquiera se valoró que, para el fallero y el no fallero fuera algo más práctico en lo personal y en lo laboral. El rechazo de plano fue apelando a "la tradición". Porque "es el día de San José". Poco importa que al Patriarca no se le haga prácticamente ningún caso. El 19 es el 19, es San José y no hubo más caso.

Con la perspectiva actual de masificación galopante de la fiesta seguramente no se plantearía tan alegremente, pero no hubo debate: la sociedad fallera, que incluso se pronunció en un simulacro de referéndum lo rechazó de plano.

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

El cambio de los castillos y de la Nit de Foc

Lo que entendemos ahora por Nit de Foc no era tal. Hubo un tiempo en el que era el castillo previo a la cremà. Era el más importante del programa de cuantos se disparaban en la Plaza del Ayuntamietno y era el preludio a la ceremonia del fuego en la plaza grande. En 1987 exactamente hubo un cambio doble: los castillos salieron de la Plaza del Ayuntamiento. Se consideraba que la masificación era peligrosa. Y eso que habían pasado nada menos que 16 desde la tragedia de la cremà de 1971. Se desplazaron al Jardín del Turia (en aquel momento, tan solo "nuevo cauce") a la altura de la Alameda. Y la Nit de Foc se agendó en la noche del 18 al 19 como acto previo al día de San José. En la plaza, para la "cremà", se agendó un "Ramillete de Fuegos Aéreos". Ahora, en el programa, directamente, se pone "Cremà de la falla de la Plaza del Ayuntamiento". Si más.

Y recientemente se ha producido un nuevo cambio, al trasladar estos castillos a la zona del Puente de Monteolivete. Ahora, sin embargo, se vuelven a celebrar en la plaza los "espectáculos pirotécnicos nocturnos", de menos fuste que aquellos disparos, y que concentrna a gente, pero no en la medida de los de antaño.

La cabalgata del Ninot de las Fallas 2026, en imágenes / Fernando Bustamante

De tres Cabalgatas a una

La Cabalgata del Ninot llega el primer fin de semana de marzo en clara sensación de decadencia. Toda una generación desconoce que, en su momento no hubo una ni dos, sino tres. La Cabalgata Infantil, fagocitada por la del Ninot y la del Reino, un desfile folclórico parecido al de las Hogueras y que también acabó decayendo.

Otros actos lo que han hecho es ir creciendo. La imposición de bunyols de brillants y el intercambio de fotos eran festejos que se ventilaban en uno, dos y tres días, cada uno para cada cometido. Ahora, ya se sabe: ocupa buena parte de los fines de semana de febrero y a jornadas completas. Y aún crecerá más según lo hagan las recompensas.

El movimiento de fechas también es síntoma de crecimiento de la fiesta. Las Exaltaciones y la Exposición del Ninot se celebraban, hace no tanto tiempo, un mes más pronto que ahora.

La cremà, el último gran cambio

El último cambio sutancial en el programa ha sido el adelanto en dos horas la "cremà". Hubo que esperar a la pandemia para ello: en las Fallas de Septiembre fue la Generalitat la que ordenó el cambio de horario para cumplir con la norma de que, a las doce de la noche, debía acabarse toda celebración. Cuando, en 2022, se volvió a la casi normalidad, el horario se mantuvo. Y se aplicó un cierto sentido común: las horas previas a la "cremà" son absolutamente innecesarias. Incluso así se han acabado las locuras de quemar de madrugada, esperando la cuadrilla de bomberos. Las comisiones que quemaban a las tres y media de la madrugada lo hacen ahora a la una y media.