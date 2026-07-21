El clavellón de la Batalla de Flores llega muy potente y a la espera de que ni llueva ni haga viento hasta el viernes

La cita es el domingo, pero para llegar al momento culminante ha habido que llevar a cabo un trabajo silencioso de meses. La Batalla de Flores del domingo solo puede existir si siembran, se cuidan y se recogen los clavellones que se convierten en el arma reglamentaria. Y con la particularidad, casi dramática, de que no hay vuelta atrás: encontrar un sustitutivo y más en la cantidad que se precisa, es prácticamente imposible. Así que, en los próximos días y hasta que el viernes empiece la recogida, lo que quiere la familia Galán, los horticultores que lo cultivan, es que no pase nada. Sobre todo, porque, en estos momentos, la floración está perfecta. El clavellón soporta extremadamente bien el calor. Y en general, la primavera ha sido tranquila, sin ningún episodio grave meteorológicamente hablando que pusiera en peligro las plantas.

Previsiones halagüeñas

No es flor que se poche con las altas, altísimas, temperaturas, como pueden le pasa, por ejemplo, a la hortensia o la peonía. Nada más lejos de la realidad. Las flores en forma de pelota son valientes, aguantan bien y la combinación entre sol y agua las hace fuertes y compactas. Tienen su ecosistea propio hasta tal punto que se convierten en perfectos anfitriones de larvas, esas que aparecen ocasionalmente en las manos de la fallera de turno. A lo que se teme a estas alturas de semana, y superadas todas las pantallas previas, es a las grandes tormentas de agua y viento que, afortunadamente, no están en los mapas, donde lo que hay es sol radiante o cubierto, sin más. Si es así, las brigadas se encargarán de recogerlo en las características cajas azules para, como producto de kilómetro cero, llegar previo paso por el almacén, tanto a los palcos como al centro de la Alameda para seguir surtiendo a los dos bandos: los que están en la carroza y los que están entre el público.

Así están los campos de clavellones para la Batalla de Flores de València /

Entre campos de chufa

Este año, los clavellones están más cerca del "cap i casal", a caballo entre el término municipal de València y el de Alboraia, repartidos hasta en cuatro parcelas diferentes, bastante separadas entre sí. Comparten lindes con los campos de chufa, que también a estas alturas están ya bien crecidos. El clavellón es un cultivo que se ve a simple vista porque llama poderosamente la atención y no son pocos los que se acercan -parejas de novios incluidas- para inmortalizarse antes de que desaparezcan rápidamente. Tal como dice Miguel Galán, "estamos preocupados hasta el último minuto, hasta que se dispara la carcasa. Afortunadamente, todas las previsiones son buenas, pero vamos a estar mirando todos los días". El riego del lunes es "el último, para que cojan la última fortaleza y estén perfectos para la recogida" que empezará el viernes, pero que se prolonga en sesiones de sábado e incluso algo el domingo por la mañana.

Una vez recogido, se separa una parte para disponer de semillas con las que iniciar el ciclo a primeros de 2027 para la siguiente Batalla.

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Y el miércoles, el sorteo

El sorteo de los palcos tendrá lugar el miércoles, 22, mediante la fórmula de seleccionar cinco números y contar ese y 72 más para señalar los agraciados que pueden aplicar y pagar el palco (al precio de 40 euros para ocho personas, a cinco por invitado). Los que no se confirmen serán ofrecidos por teléfono a los que figurarán en una sexta lista: la de espera.