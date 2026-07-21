La Diputación deniega la subvención a 32 artistas falleros por hacer ninots de la dana al no pertenecer a las poblaciones afectadas

La Diputación de València ha dictaminado una resolución por la que solo pagará parcialmente la ayuda prometida por la exposición de ninots dedicados a la dana, encargados a artistas falleros. En concreto, aprueba el pago de 77.920 euros, pero deja sin efecto otra parte, que asciende a 112.080 euros. El problema se suscita atendiendo a que, según el informe de la entidad provincial, la iniciativa estaba pensada como exposición itinerante y destinada a servir de ayuda a los artistas falleros de poblaciones afectadas por la dana para ayudar en los perjuicios ocasionados en el sector por la riada. Sin embargo, la interpretación por parte de Gremio entendía que los problemas no eran exclusivos de los artistas afincados en las poblaciones, sino que "el espíritu de la subvención y la realidad técnica del sector exigen una visión provincial", habida cuenta que perjudicado era todo el sector porque todos ellos, de alguna forma u otra, se habían visto perjudicados.

Los ninots se iban a convertir en exposición itinerante pero, en su momento, justo a finales de año, ya estuvo salpicada por la polémica a causa de un ninot, que era una acerada crítica a Carlos Mazón. No parecía casualidad que la muestra, prevista en el MuVIM fuera trasladada al Museo del Gremio y que no saliera de allí. La entidad gremial hizo, a través de su maestro mayor, Vicente Julián García Pastor, una dura crítica hacia la entidad por tildar de "censura" la medida, defendiendo la libertad de obra del artista Ximo Esteve -quien, por cierto, forma parte del sector contrario a la actual directiva gremial-. El caso es que, con el paso de los meses, las relaciones parecieron suavizarse. Vicente Mompó recibió el "ninot d'or", como antes lo había recibido su antecesor Toni Gaspar, en reconocimiento a las iniciativas convocadas para ayudar al colectivo (en el caso del socialista, las fallas plantadas en pueblos sin tradición).

Mompó aseguró que la entidad provincial seguiría ayudando a los artistas. “Esto no cambiará. Así continuará siendo. No lo digo como promesa electoral ni como declaración de intenciones. Lo digo porque es lo justo y porque cualquier institución que diga representar a las valencianas y a los valencianos tiene la obligación moral de proteger lo que nos hace únicos en el mundo”.

18 que sí, 32 que no

Ahora, sin embargo, la resolución anula la subvención de hasta 32 artistas, que cobraron 3.696 por ninot infantil y 4.840 por ninot grande (incluyendo el más célebre, el de Carlos Mazón realizado por Ximo Esteve), mientras que se mantienen como beneficiarios otros 18 talleres ubicados en Alzira, Paiporta, Silla, Cullera, Xirivella, Algemesí, Paterna, Alaquàs, Tous, Guadassuar y Quart de Poblet. Ahora se entrecruzan las versiones: que en la negociación sí que había quedado claro que era para 'todos' o que el Gremio se ha enterado a través de terceros.

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Esa discrepancia de criterio, sobre la que el Gremio trata de reconducir, es la que ahora también supone un problema a resolver. "El beneficiario, pese al requerimiento practicado, no ha acreditado el cumplimiento completo de la memoria en base a la cual fue concedida la subvención y ello porque siendo el objetivo y el fin de esta apoyar a los artistas falleros que se vieron afectados por la DANA, ha contratado la realización de ninots con artistas falleros de municipios distintos de los afectados. Por ello debe considerarse que (solo) se ha cumplido parcialmente el objeto de la subvención".