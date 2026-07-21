Los presidentes de falla dejan la Ofrenda como está a pesar de que el cambio a tres días es la opción mayoritaria

Con un llenazo histórico, la mayor convocatoria jamás vista para una asamblea de presidentes, incluso muy superior a las de elección jurados de fallera mayor de València, los responsables de las comisiones de falla han decidido que la Ofrenda de Flores se quede como está. Realmente, sí que se ganó y ampliamente: 203 a favor y 123 en contra. Pero, tal como informó el presidente Santiago Ballester, "Según el Reglamento, en las asambleas extraordinarias, la adopción de acuerdos precisan dos tercios de los presidentes. Para haber sido aprobada hacían falta 218. Hay mayoría pero no la suficiente".

Por consiguiente, la Ofrenda se queda como está. Tras una intensa asamblea de casi dos horas, y tras un debate, tanto práctico sobre ventajas e inconvenientes, como filosófico, sobre el propio sentido de la fiesta.

Tomó la palabra el concejal Santiago Ballester. "Esta iniciativa viene a raíz de la asamblea de abril: cuando se nos pidió que se estudiara alguna alternativa para acabar más pronto. Hemos mirado todas las opciones y propuestas presentadas

Así, se refirió a la tercera vía de acceso (por calle Serranos y Caballeros). "Estuvimos una noche en la plaza la directiva casi al completo para ver la viabilidad. Por parte de Policía Local nos dijeron que no podían garantizar la seguridad. La mañana del 18 también la barajamos y ya se había el año anterior: por vías de evacuación y emergencia con las mascletaes solo podría ser de 9 a 12 y supondría tres horas de Ofrenda. Apenas dos sectores. 45 minutos por recorrido y día. La opción del tercer día es la que ve la Policía Local como segura y operativa. Protección Civil aportó así mismo otras consideraciones para descartar la tercera vía de acceso y que el tercer día es "el menos perjudicial".

Así mismo, y más allá de los servicios municipales "nos hemos reunido con Vestidores, contratación, servicios municipales, floristas... y otra cosa más: que el 16 fuera no lectivo, algo que, finalmente se ha aceptado".

Recordó el aumento del censo: "la previsión es que cerraremos el censo con ocho mil falleros más. Eso son una hora y media más por día. Si seguimos así, acabaríamos sobre las cuatro de la mañana".

"Cumplimos el mandato y decidís vosotros" remató el presidente de la JCF.

La queja de las fallas céntricas

Era el turno de tomar la palabra las comisiones. Las céntricas se defendieron como gato panza arriba, reivindicando lo ya conocido: que para ellos es un perjuicio importante.

En los turnos de palabra se esperaba la expresión en contra de las fallas de Seu-Xerea-Mercat, en representación de alguna forma de todas las céntricas. "Vamos a estar encerrados tres días. Estar en el centro tiene sus ventajas, pero en Fallas lo pasamos muy mal. No vamos a poner tener actividades, los hay, como Reina-Paz, que no podrá ni poner un food truck. Aceptaremos lo que decida la asamblea, pero tenemos derecho a expresar nuestro desacuerdo porque para nosotros es un problema".

Otra falla céntrica, Guillem de Castro-Triador cuestionó el argumento de los horarios. "Si la Ofrenda es un acto de fe. ¿Qué problema tenemos en acabar tarde? Yo, si tengo que ir a las cuatro de la mañana, voy". Pintor Domingo-Guillem de Castro también pidió otras alternativas. Y Corretgería apeló a que "entendemos que los presidentes quieran llegar antes, pero también que las comisiones del centro "sufrimos grandes limitaciones con dos tardes y dos noches. Nunca nos hemos quejado, pero es legítimo que ahora no queramos un tercer día".

"El 16 de marzo es el día de las Fallas, no la Ofrenda"

El presidente de la Avenida del Oeste reflexionó sobre unos temas que, seguro, se solucionarían si se hubiese ganado un día para la plantà, que formaba parte de la propuesta, pero que fue descartada visto el ambiente en contra que había. "Aquí estamos poniendo en entredicho la organización de las Fallas: se nos llena la boca de que la Falla es lo más importante, que hay que apoyar a los artistas... pero el día más importante de las Fallas, el 16 de marzo, resulta que lo que importa es la Ofrenda. "¿A qué hora van a tener que levantarse los niños que recogen el premio a las nueve de la mañana? ¿Qué inculcamos, que lo más importante es la verbena y no la falla, o que el premio no es importante? ¿Quien esperará a los jurados? ¿Qué emociones se perderán por la visita del jurado?

Desde la periferia, Mayor-Moraira recordó que "nosotros movilizamos veinte autobuses y nos viene bien. Pero ¿se van a acoplar otras fiestas porque si no, no avanzamos?" "No", se le contestó.

Cuba-Literato Azorín, en un territorio medio, anunció el voto afirmativo "aunque la premura no es buena".

Otra periférica, Jacinto Labaila, dijo que votaría que no "porque ya tenemos todo contratado y nos viene fatal este año" y se mostró partidario de la idea de Peset Aleixandre de no disparar una mascletà "porque, ¿cuántos falleros van a la mascletà?". O José Maestre, "porque los niños tendrán que correr para los premios y correr para la Ofrenda. Esta propuesta no está trabajada con falleros de muchos años. Vamos a pasar a ser la Semana de Ofrenda, no la Semana de Fallas. Esta propuesta está poco trabajada". Palleter-Erudito Orellana se quejó de que "solo hubiera una propuesta y son lentejas, la tomas o la dejas". Y dejó una duda: "¿cómo se garantiza que el 16 será no lectivo siempre?". Canal de Navarrés-La Vall d'Albaida sacó un ojo a las fallas de las poblaciones al cuestionar su presencia "porque esto ahorraría los tiempos, pero esto no es un problema de aquí, sino del Congreso Fallero" -que ha aprobado la continuidad de los pueblos asociados-.

Desde Albacete-Marvá se rescató esa idea de adelantar la "plantà" 24 horas, tanto en mayores como en infantiles.

Ý llegó el turno de votar, que primero iba a ser a mano alzada, pero hubo una protesta que llevó finalmente a votar llamando uno a uno a cada presidente para que expresara el voto a viva voz.

Era el momento definitivo y culminante. La votación empezó con una cascada de votos en contra, propio de los números bajos del censo, que son sobre todo fallas céntricas. Conforme avanzaba el censo, el censo se va a la periferia, lo que aumentó exponencialmente los votos del "si" aunque sin llegar a haber plenas unanimidades geográficas. Sí que se notó que hubo Agrupaciones que votaron en bloque a favor y en contra. Pero, por ejemplo, votos en contra en poblaciones o en comisiones muy alejadas.

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Y finalmente, el resultado fue el que es: mayoría clara a favor, pero insuficiente para aprobarla.