¿Qué comisiones desfilarán de madrugada en la Ofrenda de las Fallas 2027?

La asamblea de presidentes habló: quieren un cambio en la Ofrenda. Pero no con la suficiente fuerza como para materializarlo. El festejo, en las próximas Fallas, tendrá una estructura similar a la de ejercicios anteriores. Con las ventajas e inconvenientes que esto supone. A bote pronto, prepárense para un festejo largo, largo. Que tiene casi imposible mejorar sus horarios.

La propuesta, la asamblea, el debate... dejan muchas preguntas o dudas. Estas son algunas de las que se pueden suscitar y la respuesta más lógica.

¿Por qué hacían falta dos tercios de los votos para cambiar la Ofrenda?

Porque se convocó una asamblea extraordinaria,en la que las decisiones necesitan una mayoría cualificada.

¿Por qué no se hizo en asamblea ordinaria?

Porque era imposible: no se podía presentar mientras el Consejo Escolar no aprobara que el día 16 no se va al colegio. Y eso fue a primeros de julio. No daba tiempo materialmente. Habría que haberse esperado a la asamblea ordinaria de septiembre, pero para entonces las contrataciones estarían mucho más adelantadas contando con un calendario ya consolidado.

¿El gobierno municipal ha ganado, ha perdido o las dos cosas?

Los equipos de gobierno que proponen deben ganar las ideas que plantean. Y aquí salta a la vista que abogaban por la tercera jornada que no han logrado. Dicho esto, el deseo de cambio está más que demostrado por parte de la asamblea. Se puede "comprar" que, con 123 votos en contra, la tercera sesión sigue dejando muchas dudas y que habría dejado heridas. Si la Ofrenda se hubiese impuesto, y hubiese acabado también bastante tarde, les habrían llovido las críticas. Al final, lo normal es que la tercera sesión caiga en el futuro. Pero... aún no ha convencido.

¿Hay otras alternativas?

Solo las comisiones céntricas presentaron ideas para defender la Ofrenda de dos días, sobre todo de tipo técnico y muy generales. Más la de Doctor Peset Aleixandre-En Guillem Ferrer, de eliminar las mascletaes del 17 y 18 y hacer ofrendas matinales. Pero las demás alternativas se han quedado en "no se han mirado", pero sin proponerse nada negro sobre blanco.

¿Y qué pasará el año que viene?

Si la Ofrenda es un desastre, el tema se retomará de cara a las Fallas de 2028 (se supone). En marzo de 2028, las vacaciones escolares pueden saberse, o intuirse, antes: el 22 de enero cae sábado y puede usarse el festivo para el viernes 17 de marzo. El Consejo Escolar no debería tener ningún problema para incorporar el 16 e incluso el 15, con lo que la participación infantil no es problema.

¿Por qué los "pueblos" siempre están en entredicho?

Porque son muchas comisiones y muchos falleros y en la Ofrenda consumen mucho tiempo. Es verdad que, técnica y administrativamente, Mislata, Quart de Poblet, Xirivella y Burjassot son una anomalía en el sistema festivo municipalista: en buena lógica, cada uno celebra la fiesta en su casa. Pero ahora mismo están plenamente legitimados para participar sin distinción alguna porque están plenamente integrados en el Reglamento Fallero. En el vigente y en el próximo, porque se ha aprobado su continuidad en el Congreso Fallero. A efectos de la JCF, son tan comisión como la más céntrica del mundo.

Realmente, los pueblos solo salen a colación con la Ofrenda. En el resto del día a día (concurso de Fallas, corte de honor, actividad fallera general) no se les cuestiona para nada.

En la propuesta de Seu-Xerea-Mercat de hacer una tercera vía de acceso se les señalaba, sugiriendo mandarlos a esa vía, como si fuera una especie de camino menor. Pero, asombrosamente, también se señalaba a las pedanías, a pesar de ser tan término municipal de València como cualquier otro.

¿Se puede dejar de disparar el 17 y 18 de marzo para hacer la Ofrenda matinal?

Como poder, lo puede aprobar la asamblea. Pero los disparos son municipales. Y el Ayuntamiento está legitimado, como entidad superior, para decir que por ahí no pasa. Otra cosa es que, en algún momento, en algún año, los disparos acaben por salir de la plaza municipal. Pero ahora mismo, sería como llevar la final del Mundial a un estadio modesto. Tampoco la asamblea parece muy por la labor.

¿Y la opción de sacar la Ofrenda de la semana de Fallas?

Es una alternativa que liberaría completamente el programa, pero tendrían que pasar por encima del cadáver de docenas de miles de falleros que jamás estarían dispuestos a semejante cambio. Como tampoco el sacarlo del centro y celebrarla en un lugar más amplio, estilo Alameda. No hay festejo que no tenga una Ofrenda a la advocación de turno en la secuencia ritual. El problema es que la de Fallas se ha, literalmente, merendado el resto del programa, tanto por su elevada participación como por el espacio en el que se desarrolla como por el hecho de que el tocho de la fiesta se desarrolla en cuatro jornadas.

¿A qué hora pasaron las últimas comisiones y la comitiva el pasado mes de marzo?

El reloj de la retransmisión de LevanteTV lo deja claro:

El 17 de marzo, la última comisión fue la Plaza del Negrito y terminó de pasar ante la "mareta" a las 2:03 de la madrugada. Marta Mercader entró en la plaza a las 2:35 horas.

El 18 de marzo, la última comisión fue Mossen Josep Cuenca-Pinedo, que concluyó su pase por la plaza a la 1:17 de la madrugada. Carmen Prades pisó la plaza a partir de la 1:52 horas.

Como los sectores van cambiando de un día a otro, a la fallera mayor de València adulta, a la sucesora de Carmen Prades, le tocará el horario largo la noche del 18 al 19 de marzo próximo.

¿A qué comisiones les tocará este año desfilar más tarde?

Los sectores van rotando en el horario. Los que un año abren cortejo a las 15.30, al siguiente son los que cierran. Y conforme pasan los años van bajando a cada vez más pronto.

Noticias relacionadas

Siguiendo la lógica del calendario, ya se puede tomar nota: los sectores que saldrán más tarde serán, el día 18, Rascanya y Patraix. El día 17 serán Quatre Carreres y Benicalap.