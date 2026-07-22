La oposicion municipal carga contra la propuesta de la Ofrenda por ser "una imposición sin consenso"

La negativa de la asamblea a modificar la estructura de la Ofrenda. O, dicho de otra manera, el apoyo mayoritario pero insuficiente para alcanzar los dos tercios necesarios, es el hilo por el que la oposición municipal ha tratado de hacer un vía de agua en la gestión municipal, expresando en ambos casos la crítica.

Ambas formaciones son coincidentes en el argumentario. Cronológicamente fue Compromís la que abrió fuego nada más acabar la asamblea, al asegurar Pere Fuset que hablaba de "intento de imposición con alevosía y en pleno verano" -aunque el hecho de ser en julio no menguó, más bien al contrario, el poder de convocatoria "pero ahora toca abrir un debate plural, técnico y sereno sobre el futuro de la Ofrenda".

Fuset tildaba la propuesta de tercera sesión como "supuesta solución mágica que no cuenta con informes, que no ha permitido valorar alternativas y que se ha querido adoptar sin tiempo para debatirla en los casales".

"Tendremos tiempo de pedir responsabilidades políticas por la manera autoritaria con la que Ballester y el gobierno de Catalá han gestionado su intento de imposición.. Sea como sea, el problema de la Ofrenda continúa sobre la mesa y ahora es responsabilidad de todos abordarlo con rigor, diálogo y transparencia. Había que estudiar las diferentes opciones y conocer sus pros y sus contras. No hemos conocido ningún informe que avalara que el tercer día era la única alternativa viable. Y ahora también ha quedado demostrado que tampoco había una voluntad real de diálogo".

También lo ha criticado, y en términos parecidos, el secretario de Cultura Festiva del PSPV-PSOE de la ciudad de València y candidato a concejal de Fiestas, Alejandro García, que califica el "rechazo" a la propuesta ocmo "consecuencia directa de la falta de diálogo y consenso con el colectivo fallero, sin abrir previamente un proceso de participación con las comisiones".

García ha recordado que la propuesta fue aprobada previamente en el pleno de la Junta Central Fallera, pero que necesitaba el respaldo de dos tercios de la Asamblea de Presidentes y Presidentas para salir adelante. Finalmente, la iniciativa no obtuvo la mayoría necesaria al quedarse a 15 votos del umbral exigido, con 203 votos favorables frente a 123 contrarios.

Noticias relacionadas

El apoyo a la tercera sesión es claro, pero insuficiente al faltar quince votos para obtener la mayoría de dos tercios, necesaria en caso de asamblea extraordinaria. "y es consecuencia de sustituir el diálogo por la imposición. Un cambio así requiere de una mesa de trabajo, de una mesa de estudio y no llegar a la Asamblea de Presidentes exclusivamente con una propuesta única y dejar esa propuesta sin posibilidad de modificaciones ni adiciones por parte del colectivo fallero en lugar del modelo del ordeno y mando".