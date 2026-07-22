Comprueba si te ha tocado un palco para asistir a la Batalla de Flores de València 2026

La Batalla de Flores ya tiene acertantes de los boletos ganadores. La fortuna en forma de sistema informático permite evitarse polémicas y enfados monumentales con aquel sistema a través de web que colapsaba a los tres segundos de abrirse.

Ahora, se emplea el azar en forma de cinco números de entre los asignados a cada solicitante. Ese número, más los 72 siguientes, son los que disponen ahora de un tiempo muy concreto para formalizar la compra: desde las 8.30 horas del 23 de julio a las 9 de la mañana del 24.

A partir de ahí, aquellos que hayan quedado sin aplicar, serán ofrecidos a otra tanda de agraciados: los 73 de la lista de espera, cuyo número de la suerte y 72 sucesivos también se dio a conocer en el sorteo.

El sistema informático dio a conocer los cinco números agraciados, con todos sus sucesivos. Curiosamente, en esta ocasión resultan agraciados los números más bajos, incluyendo el 1, 2 y sucesivos: en el cuarto número agraciado, la lotería señalaba el número 17451 y la sucesión llegaba al final de la lista y al reinicio de la misma, hasta el 32.

Por ello, los ganadores son, ambos inclusive, los poseedores de estos números:

Del 886 al 958

Del 15678 al 15750

Del 11054 a 11126

Del 17451 a 32

Del 9210 a 9282

Lista de espera está formada por los siguientes números, a los que se ofertará por orden:

Del 8237 a 8309

Y el sábado, 60 palcos en taquilla

El sábado, a las nueve de la mañana, saldrán a la venta en taquilla los 60 palcos que se marca por la Ley de Espectáculos Públicos.

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Los datos de participación en la lotería fueron tan contundentes como cabía esperar: 19000 visitas a la web con nueve mil usuarios de València, junto con 2.900 de Barcelona, 2.600 de Madrid y 332 de Málaga, con presencia de curiosos de Estados Unidos, Japón, Irlanda, Paises Bajos, etcétera. Pero inscritos en el sorteo han sido finalmente 17.491.