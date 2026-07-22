Ballester: "las Fallas tenemos un problema organizativo con la Ofrenda que habrá que afrontar"

El concejal de Fallas, Santiago Ballester, ganó y perdió, a la vez, la votación de la Ofrenda. La ganó porque dominó el voto favorable y además sustancialmente. Pero perdió porque se necesitaban unos pocos votos más, apenas quince, para alcanzar la mayoría cualificada, un sistema que, históricamente, se ha empleado muy pocas veces en el parlamento de la fiesta, porque una asamblea extraordinaria es un proceso especialmente inusual. Sin ir más lejos, cuando la asamblea bloqueó el pasado año la aprobación del Programa de Festejos en protesta por el calendario de festivos escolares, una vez corregido por el Consejo Escolar, el programa no se llevó a una asamblea extraordinaria, sino que se aprobó en la ordinaria de diciembre.

Ganar sustancialmente (203 a 123), pero no llevarse a cabo una reforma que se consideraba como "la mejor opción" es según se vea, la botella esté medio llena o medio vacía. Partiendo de la base de que la norma de los dos tercios pilló por sorpresa a la propia asamblea. De hecho, los presidentes del centro de la ciudad, los que estaban tajantemente en contra de la tercera sesión, acudían a la asamblea resignados a la derrota. La que no se produjo.

Pero el resultado de la votación también era un problema porque 123 votos en contra son, eran, a pesar de su clara minoría, bastantes. Demasiados. Y haberse aprobado la tercera sesión habría dejado bastantes heridos, aunque más en las fallas céntricas que en el resto. El caso es que la sociedad fallera está claramente polarizada con este tema y que el tema no ha acabado ni mucho menos. "Desde que llegué a la JCF me considero una persona de consenso. La propuesta que planteábamos era de gran calado para que hubiera consenso. Creo que se mostró mi voluntad de consenso y por eso forcé el respaldo de dos tercios. Era necesario. Dejarse 123 fallas fuera habría sido dañino. Incluyendo bandos dejar entre las comisiones" aseguraba el concejal de Fallas Santiago Ballester.

El edil aseguraba que "este es un debate abierto y era necesario abrir el melón. Quizá el año que viene haya que volver a plantearlo. Yo presentaba una propuesta, tal como solicitó la asamblea de presidentes. Es la que, vistos los informes, se presentaba como más viable. La he trasladado y decidían ellos. Hemos estudiado mucho, la directiva y delegaciones. Lo que no le voy a aceptar a nadie es que se diga que no se ha trabajado el tema. Y seguimos con el tema abierto a escuchar cualquier alternativa, pero siempre desde esa misma base de consenso"

"Las 42 horas están optimizadas"

Ahora viene el problema: el pasado ejercicio, la ofrenda infantil acabó poco después de las tres de la madrugada. Y la del 18, a las dos y media de la madrugada. "Las Fallas tenemos, ahora mismo, un problema organizativo por delante de uno de los actos más importantes. Y si se queda así, y con el aumento de censo que hay, veremos a qué hora terminamos este año. Lo dije en la asamblea: podemos acabar a las cuatro de la madrugada, al ritmo que crecen los censos. Los que lo organizamos sabemos que nos va a dar vértido. Pero si no hay dos tercios, se acata. Lo que tenemos claro es que las 42 horas actuales están optimizadas completamente. No se puede hacer más y no sé cómo repetirlo".

Negó la mayor con los parones. "No es cierto. Pudo haberlos en la concentración, pero no en el desfile, que fue extremadamente fluido. Las comisiones pasaron sin parar, con pequeñísimas interrupciones, incluyendo una que fue por un accidente, cuando se cayó un cable".

La solución a la Ofrenda que viene es complicada. "No es cuestión de desfilar tipo ejército. Vamos apretados, somos muchos, somos demasiados. ¿Qué decir? No sé: en las próximas semanas pediremos que no se excedan de las dos filas de invitados... si no nos ponemos un tope, cada vez lo haremos más grande".

La propuesta de adelantar la plantà

La propuesta se presentó eliminando el proyecto inicial de adelantar 24 horas la "plantà". Pero en la asamblea hubo opiniones que lo rescataron. "Lo que tengo claro es que, con esa medida, el tema de la Ofrenda se habría solucionado porque es adelantar 24 horas la plantà, no aumentar los días de Fallas, que, hay que recordarlo, son siete días, del 12 al 19. Tal vez sea el momento de asimilar la Semana de Fallas para que los escolares no sean motivo de debate".

Sobre las críticas del concejal Pere Fuset, que aseguró que la propuesta se había presentado con "alevosía" y "sin consenso", aseguró que "ni voy a entrar. Es el menos adecuado para hablar de consensos".

Recordó que "era un mandato para buscar solución a un problema que tenemos.

Desde que llegué a la JCF me considero una persona de consenso. La propuesta que planteábamos era de gran calado para que hubiera consenso. Creo que se mostró mi voluntad de consenso y por eso forcé el respaldo de dos tercios. Era necesario. Dejarse 123 fallas fuera habría sido dañino. Incluyendo bandos entre las comisiones.

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Vamos a seguir trabajando por el consenso, porque hay una voluntad de solución.