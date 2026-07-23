La JCF asume que la Ofrenda no tendrá cambios y afronta el posible desastre de horarios con un final cercano a las cuatro de la madrugada

"Las Fallas tienen, ahora mismo, un problema organizativo por delante de uno de los actos más importantes. Yo cumplí con el mandato de la asamblea. Con una propuesta estudiada, después de haber descartado otras alternativas. Ahora lo que tocará es afrontar la que viene y según lo que pase, retomar el tema". La asamblea de presidentes aprobó la organización de una tercera sesión de Ofrenda. Lo hizo por amplia mayoría, pero no la suficiente como para alcanzar la cualificada de dos tercios. Y eso provoca que las lecturas sean tan variadas como interesadas. Para el equipo de gobierno es una demostración de que al festejo le hace falta un cambio y que la sociedad fallera lo quiere, pero que no se puede materializar dejando heridos por el camino. Para la oposición, un error de organización.

¿Cuál es el siguiente camino? Ahora mismo, esperar. Primero hay que analizar la propuesta presentada por la falla Doctor Peset Aleixandre-En Guillem Ferrer de sacar las mascletaes de la plaza del Ayuntamiento los días 17 y 18 y hacer sesiones matinales. La sensación en la asamblea es que esta propuesta no gusta en el propio foro fallero, conscientes de que la pirotecnia en la plaza es un elemento esencial también de la fiesta. Eso, más allá de que es un acto municipal y que el consistorio podría también negarse como entidad superior. De cualquier modo, esa propuesta queda en estudio.

El concejal Santiago Ballester compareció tras el sorteo de los palcos de la Batalla de Flores y ha asegurado que "este es un debate abierto y era necesario abrir el melón. Quizá el año que viene se plantee según lo que pase y se revise. Yo presentaba una propuesta, tal como solicitó la asamblea de presidentes. Es la que, vistos los informes, se presentaba como más viable. La he trasladado y decidían ellos. Hemos estudiado mucho, la directiva y delegaciones. Lo que no acepto es que se diga que el tema no se había trabajado. Eso es cuestionar un trabajo ímprobo del equipo de la JCF".

La previsión es que el festejo no puede mejorar sus tiempos a corto plazo. "Con el aumento de censo que hay, veremos a qué hora terminamos este año. Lo dije en la asamblea: podemos acabar a las cuatro de la madrugada. Los que lo organizamos sabemos que nos va a dar miedo. Pero si no hay dos tercios de asamblea de aceptación, se acata. Lo que tenemos claro es que las 42 horas actuales -se refiere a las diez horas y media que se emplea por día y recorrido-. No se puede hacer más. Porque el recorrido no tiene prácticamente ningún parón. Los hubo, es verdad, en la concentración, pero en la calle prácticamente siempre hubo comisiones desfilando. Y los parones fueron, salvo el provocado por la caída de un cable, muy cortos. No hubiesen arreglado el horario intempestivo".

La solución a la Ofrenda que viene es complicada. "No es cuestión de desfilar tipo ejército. Vamos apretados, somos muchos, somos demasiados. ¿Qué decir? No sé: en las próximas semanas pediremos que no se excedan de las dos filas de invitados... si no nos ponemos un tope, cada vez lo haremos más grande".

En cualquiera de los casos, lo que no hay claramente es un Plan B trazado. Las fallas céntricas insisten en hacer aún más estricto el desfile, la tercera vía de acceso está descartada por la Policía Local y por la física y el traslado fuera de la semana de Fallas es, directamente, ciencia-ficción en una sociedad tan reacia a grandes cambios. La otra opción, también poco visible a medio plazo, es que el suflé actual, las ganas de celebrar, pudieran remitir en el futuro. Pero ahora mismo, en el corto plazo, no se otea.

Vuelve la posibilidad de adelantar la "plantà"

La propuesta se presentó eliminando el proyecto inicial de adelantar 24 horas la "plantà". Pero en la asamblea hubo opiniones que lo rescataron, tanto a favor de los tres días de Ofrenda como en contra, cuando el presidente de la Avenida del Oeste vino a decir que la Ofrenda del 16 era pervertir el día grande de los monumentos falleros, con la visita del jurado, la concesión de los premios (cada vez más convertido en un ritual) y la entrega de los infantiles. Esta es una de las razones que impulsaron a las fallas de Especial a votar en contra. Un factor de debate que fue importante junto con el tradicional conservadurismo de la fiesta, siempre dado a no tomar decisiones audaces, tanto por no cambiar como por dilatar el proceso en busca de 'más datos', argumento que, históricamente, ha congelado no pocas decisiones.

"Lo que tengo claro es que, adelantando la plantà 24 horas, que es perfectamente factible, el tema de la Ofrenda se habría solucionado porque tendríamos los tres días de Ofrenda sin entorpecer todo lo demás. No supone no aumentar los días de Fallas, que, hay que recordarlo, son siete días, del 12 al 19. Tal vez sea el momento de asimilar la Semana de Fallas para que los escolares no sean motivo de debate".

Tensión en el Consell Rector y alusión al micro abierto

El Consell Rector de la JCF se reunió al día siguiente de la votación y el mismo fue escenario de un rifirrafe entre el concejal Ballester y su némesis en Compromís, Pere Fuset, repitiendo los argumentos esgrimidos en las semanas previas. Fuset reiteró que la votación debía haber sido como referéndum entre falleros y Ballester le recordó su condición de reprobado por la asamblea de presidentes.

Fuset también sacó a colación un micrófono abierto tras la asamblea, en el que Ballester, aparentemente, dijo que "miraba la cara de Alberto" (su vicepresidente de festejos) "y digo, 'nos están poniendo un puente de plata si nos lo tumban'" que sería en alusión a que, con la propuesta rechazada, la Ofrenda es imposible que vaya a mejor y que abonaría el campo para, en un futuro, llevar a cabo la reforma.

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Tanto Compromís como el PSOE acusaron al gobierno municipal de "falta de diálogo y consenso" con la propuesta asegurando que se había planteado como un "ordeno y mando".