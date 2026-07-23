La Diputación no se cierra a ayudar a los artistas falleros, pero la subvención denegada la ven irrecuperable "por un evidente criterio técnico"

La anulación por parte de la Diputació de València de una parte importante de la subvención a los artistas falleros ha desatado una tormenta en el colectivo profesional, con la directiva del Gremio en el ojo del huracán, dado que, ahora mismo, hay un agujero por cubrir de más de cien mil euros. Tal como publicó Levante-EMV este martes, la entidad provincial articuló una línea de subvenciones, como se lleva haciendo desde hace años, pero en esta ocasión destinada a una exposición de ninots alegóricos a la dana.

La discrepancia surge de que, de acuerdo con el criterio de la entidad pública, en las bases del mismo, se especificaba que era para talleres ubicados en zona afectada por la dana. De hecho, tal como señaló la Diputación en la resolución, "la memoria establece que la propuesta consiste en 'la realización de una exposición itinerante de ninots creados por artistas falleros de las poblaciones afectadas por la DANA'. Se dice igualmente que entre los objetivos de la exposición se encuentra 'servir de apoyo a todos los talleres afectados por las secuelas del desastre' Diciéndose en suma que se trataba de una iniciativa cultural y social de gran relevancia para todos los artistas falleros cuyos talleres están ubicados en las zonas afectadas por la DANA".

El Gremio, sin embargo, interpretó la afectación como algo general, de escala provincial, apelando a que la inundación afectó, directa o indirectamente a todo el colectivo.

La consecuencia es que solo se ha aprobado la subvención de 18 talleres y se han denegado los de 32 por ser artistas "con domicilio fiscal que no radica en municipio dana". Los artistas cobraron hace ya tiempo a través de un crédito bancario del Gremio, y es éste ahora el que tiene el problema del pago pendiente. La anulación es de un importe de 122.080 euros, que ahora hay que afrontar.

"Criterios marcados por los técnicos"

Fuentes de la Diputació han sido tajantes en lo tocante a la aplicación de la norma, pero, a la vez, han abierto la esperanza a arreglar el tema, pero en el futuro. Así, se ha asegurado que "no podemos aprobar algo que no tenía más interpretación que la que es y que los propios técnicos son los que dictaminan claramente las que se pueden conceder y las que no. No podemos cometer una ilegalidad cuando nos regimos estrictamente por los criterios técnicos. Es una aplicación estricta de lo que se nos ha dicho que tenemos que aplicar. No va contra nadie, como se ha llegado a insinuar. Va a favor de la aplicación de la norma y a no cometer ninguna irregularidad". Dicho esto, la Diputació "no se cierra a ayudar a los artistas falleros" e incluso a recuperar en el futuro la inversión que no han aprobado en la convocatoria de 2025.

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La subvención estaba condicionada a un trabajo. En esta ocasión fueron ninots alegóricos a la dana, de la misma forma que en otras ocasiones se ha hecho una tanda de monumentos falleros que se plantaban y quemaban en municipios sin implantación de la fiesta fallera, para que sirviera como intercambio cultural y fomento del turismo. "Si hay que hacer un nuevo tipo de ayuda, se hará, pero la de este año es la que se acordó y no tiene más interpretación".