Horario y ubicación de los dos espectáculos pirotécnicos que cerrarán la Feria de Julio de València

La Gran Fira de València, o la Feria de Julio, o las dos cosas -se empeñan ahora en quitar la denominación histórica-, llega a su tramo final y, como remate del mismo, el programa incluye dos espectáculos pirotécnicos. De hecho, el último de ellos supondrá la clausura efectiva del mes de actividad, puesto que tiene lugar a las once de la noche del domingo, con la Batalla de Flores más que concluida.

Desde hace años, el sábado de vísperas acoge un 'correfoc'. Empezará a las once de la noche y recorrerá la calle de la Paz hasta la Porta de la Mar. Los Dimonis de Mislata encabezarán el recorrido con "The Purge", "una propuesta de teatro de calle que combinará personajes fantásticos, grandes estructuras móviles, efectos especiales, humo de colores, percusión en directo y pirotecnia". Al recorrido se sumará la Colla de Dimonis d'Interpenyes de Paterna, con un espectáculo inspirado en la tradición de la Ciutat del Foc, con figuras pirotécnicas como el dragón, la torre y la rueda, además de un gran encendido final que envolverá el espacio en un anillo de fuego.

Como colofón, Pirotecnia Zaragozana disparará un espectáculo de cinco minutos y medio de duración, con 49,24 kilogramos de material pirotécnico, 361 órdenes de disparo y más de 2.800 efectos pirotécnicos, que pondrá el broche final a una de las citas más esperadas del Festival Pirotécnico.

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

Y el domingo, Mediterráneo

El domingo, y una vez finalizada la Batalla de Flores, los supervivientes de la misma (todo el mundo) pueden acudir a ver un disparo pirotécnico. Otras veces ha sido en el puerto. En esta ocasión es en la Plaza del Ayuntamiento. Este era, tradicionalmente, el único disparo que se movía del emplazamiento del Puente de Monteolivete pero, como bien se ha podido ver, este año los Focs de la Fira (rebautizados a Festival Pirotécnico de la Feria de Julio 2026, nadie sabe por qué) se han dispersado por diferentes partes de la ciudad.

"Rapsodia Estival" es el nombre artístico del disparo que tendrá lugar en la plaza municipal y que correrá a cargo de la Pirotecnia del Mediterráneo. A pocos días de cumplirse un año desde que esta pirotecnia disparó la "mascletà más grande de la historia" en Aldaia, ahora pondrá en juego un espectáculo de nueve minutos y medio y 178 kilos de material pirotécnico.

“Esta última doble cita, del sábado y el domingo, confirma la apuesta de la ciudad por la innovación, la cultura y la tradición festiva, y ofrecerá al público una experiencia sensorial única, en la que la pirotecnia se reinventa en cada disparo”, ha destacado el concejal de Fallas y presidente de la Junta Central Fallera, Santiago Ballester.