Catalá asegura que la tercera jornada de la Ofrenda "va a llegar sola"

La alcaldesa de València ha dado su interpretación sobre la Ofrenda y la no aceptación de una tercera sesión por parte de la asamblea de presidentes (aceptada, pero no con la cantidad de apoyo necesaria como para materializarla). Y la visión de la presidenta nata de la Junta Central Fallera viene a ser el siguiente: este año seguirán las dos sesiones, porque así se ha decidido, pero el acto, el próximo mes de marzo, acabará tan sumamente tarde, que la idea de la tercera sesión caerá como fruta madura y el año que viene, cuando los participantes en la misma, más allá de la comitiva oficial, desfilen aún más de madrugada, entenderán que se está en un punto de no retorno. "El debate del tercer día ha llegado para quedarse".

"Vamos a ver las verdades del barquero"

Y que ni siquiera va a tener que llegar por imposición municipal -las decisiones se adoptan en la asamblea de presidentes hasta que chocan con el interés general o la seguridad ciudadana-. "No va a hacer falta: va a llegar solo" ha asegurado Catalá. Porque, entre otras cosas, el ejemplo llegará el próximo mes de marzo: "los que participamos y vivimos la Ofrenda vamos a ver las verdades del barquero". Dicho de otra forma: asumir el desastre por una cuestión de espacio disponible y de aritmética de participantes, cada vez más. Esas verdades son que "vivimos un momento excepcional, con mucha gente, especialmente jóvenes, que se hacen falleros. El censo ha crecido mucho y eso es bueno, pero también quiere decir que la Ofrenda se va a alargar. Vamos a intentar que el desfile funcione bien, pero por mucho que queramos evitar retrasos, que lo vamos a hacer, no se va a poder mejorar más de lo que está". Es decir, que a más gente, se acabará más tarde. "Es una suerte que la gente participe" pero el augurio es que si el pasado marzo, la fallera mayor infantil de València entró en la plaza a las 2.35 horas, este año la fallera mayor -le toca el recorrido largo- lo hará bastante más tarde.

Está descartado cualquier límite de participación. "Bajo ningún concepto se va a limitar la participación. Si la gente se apunta para ser fallero tiene derecho a participar en el festejo".

No ve la ampliación al día 15

Uno de los argumentos esgrimidos para votar en contra de la sesión del 16 de marzo es que ese día es el de los monumentos falleros. Pero existía un plan inicial que era adelantar 24 horas la plantà. Se desinfló porque no acababa de convencer en el ambiente. Pero es el que racionalizaría la secuencia del programa de festejos. Sin embargo, Catalá no lo acaba de ver. Todo al 16. Y ni siquiera ve un elemento troncal para ello: que el 15 de marzo también fuera no lectivo, tal como va a suceder este año. Conseguir el 16 parece que se ha conseguido ya de una forma más o menos definitiva -y, de hecho, en los próximos años parece garantizado- . Pero lo del 15... "el calendario educativo requiere lo que requiere y más días es difícil"

La tercera vía de acceso está descartada "porque la plaza tiene las dimensiones que tiene y sería imposible en operatividad".

Y hay un aspecto no menos importante, que ya se apuntó en el informe de la Policía Local: el desvío de agentes para controlar el festejo -especialmente, los pasos de público y la propia seguridad del mismo- que, estando en el centro cubriendo este acto, no pueden atender las zonas calientes que, a esa misma hora, se producen en otras partes de la ciudad: las concentraciones de gente en verbenas y botellones.

Incluso como un tema menor, porque se consideran prioritarios los anteriores, se ve el hecho de que las falleras mayores de València desfilante ante muy poca gente, aunque no por ello no se tiene menos en cuenta.

A lo que hay que añadir, y es una de las previsiones con el alargue de los tiempos, que serán muchos más los niños de comisiones que desfilarán a horarios intempestivos, a las doce, una o dos de la madrugada. Tampoco se "compra" el argumento de que también madrugan intempestivamente el día de la 'macrodespertà'.

Quitar "mascletaes" no se contempla

Así mismo, la iniciativa que ha presentado el presidente de Doctor Peset Aleixandre-En Guillem Ferrer -quitar la mascletà los días 17 y 18 y hacer sesiones matinales- ni se contempla, porque supone amputar al programa de festejos de uno de sus principales reclamos en los días más importantes ("es como si los días grandes de San Fermín te llevas el encierro a otro sitio alejado" se comentaba posteriormente desde fuentes municipales). Y en ese sentido sí que se aplicaría la negativa municipal por una cuestión de interés general, aunque se tiene el convencimiento de que la propia asamblea -así fueron los inputs del pasado martes- quiere una solución a la Ofrenda, pero no a costa de quitar un acto tan emblemático, por mucho que su público objetivo sea más visitante que fallero.