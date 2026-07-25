Se desploma el número de candidatos a elegir a las falleras mayores de València

Ser jurado de fallera mayor de València y corte de honor no es fácil porque precisa, sobre todo, de disponibilidad: los calificadores van a estar en actividad durante prácticamente un mes. Pero esa condición ya pervive desde hace diez años. Por eso, es muy llamativo que, para la edición de 2027, el número de candidatos se haya reducido a la mínima expresión y que sea en un año en el que se han implantado unas condiciones más estrictas para formar parte del tribunal: hay que firmar una declaración jurada de que no se tienen incompatibilidades directas y se puede ser destituido en cualquier momento si se descubren otras no confesas o si la praxis desarrollada no es la adecuada.

La cuestión es que, donde el año pasado hubo una más que respetable cantidad de personas que tuvieron que pasar por la votación de la asamblea de presidentes, ahora son mínimos.

Los presidentes de falla tendrán que elegir a primeros de septiembre, en una asamblea extraordinaria, entre tres tipos de aspirantes: presidentes de falla o agrupación, miembros de JCF y falleros de a pie.

De los dos primeros grupos, la escabechina es importante: en ambos casos hay cuatro y cuatro candidatos. El año pasado hubo trece y seis aspirantes.

Dos estamentos sin votación

Tanto es así que, si no hay más subsanación, hay dos estamentos que ya están elegidos: en mayores ya están claros los presidentes porque hay tantos aspirantes como plazas reservadas: Beatriz Pérez, de Reino de València-Maestro Serrano y Rafa Mengó, de l'Antiga de Campanar.

Y para la fallera mayor infantil ya es segura la presencia de María del Mar Segovia porque es la única componente de la JCF que se ha presentado.

Falleros de a pie... para la mayor

La presencia de falleros de a pie es una concesión más reciente, para que pueda presentarse quien quiera y tienen un puesto. Y aquí no solo ha habido reducción drástica, sino que ha quedado bien claro por donde van las apetencias. A lo que más luce: para la fallera mayor adulta se han presentado 16 aspirantes -a falta de la revisión y ya ha habido por lo menos una baja- y en infantiles tan solo dos (había tres, pero una ya se ha descartado por tener candidata).

A estos cuatro jurados electos hay que añadir los tres que elige, por designación directa, el presidente de la Junta Central Fallera, de acuerdo con las normas establecidas y aprobadas por la asamblea de presidents, para conformar el equipo de siete.

Estas son las 73 candidatas a Fallera Mayor de València 2027 /

Estas son las 73 candidatas a Fallera Mayor Infantil de València 2027 /

"Declaro bajo juramento que..."

Este año, las condiciones se han endurecido porque tras las polémicas de los últimos años y especialmente en el último ejercicio, la asamblea aprobó una normativa más estricta. Ahora, los candidatos tienen que firmar, textualmente, que declaran "bajo juramento" que "no he pertenecido anteriormente a otra comisión que tenga candidata preseleccionada; que no soy familiar hasta tercer grado de ninguna candidata ni de ningún miembro de sus familias; que no tengo ningún tipo de relación laboral y/o sentimental que alguna candidata o sus familiares; que no he sido fallera mayor de València o componente de la corte de honor con alguna candidata y que he leído y acatado las normas aprobadas en la asamblea de presidentes de mayo de 2026".

A esto hay que añadir que, por mandato de la propia asamblea, la directiva de la JCF puede destituir fulminantemente a aquel jurado que o haya vulnerado esa declaración jurada, o tenga otras relaciones incompatibles con la pretendida limpieza del proceso, o que, directamente, su praxis.