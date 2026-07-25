Última llamada a las candidatas a Fallera Mayor de València: las últimas elegidas comparecen en la JCF

La Junta Central Fallera ha acogido la cuarta y última sesión de entrevistas y presentación de las candidatas a Falleras Mayores de València. Con lo que las 73 y 73 aspirantes han comparecido no solo para las sesiones de entrevistas, sino para recibir las primeras premisas por parte del organismo fallero.

Como suele ser habitual, esta cita no se celebra en domingo, sino en sábado, habida cuenta de que, al día siguiente, todas ellas tienen que participar en la Batalla de Flores y no hay tiempo material para comparecer y acudir a peinarse y vestirse. En sábado, sin embargo, tienen tiempo de sobra para regresar y prepararse para el Sopar de la Punxà, a la que acuden a última hora de la tarde.

Presentación de las 73 candidatas a Fallera Mayor de València 2027 /

Las participantes en esta última sesión son las del último fin de semana: las tres del viernes (Benicalap, Campanar y Botànic-La Petxina); las dos del sábado (Zaidía y Seu-Xerea-Mercat) y la del domingo de Olivereta, antes de la final del Mundial. Las 18 adultas y 18 infantiles completan, de esta forma, el cupo.

Ahora, a todas ellas les queda, además del "Sopar", acudir a la Batalla, en la que serán divididas en carrozas. En concreto, en nueve vehículos. Todas ellas competirán entre sí por llevarse los mejores premios en la seccion Ordinaria A, junto con las falleras mayores del sector Olivereta.

Presentación de las 73 candidatas a Fallera Mayor Infantil de València 2027 /

Y mañana, fotos y clavellones

Todas ellas acudirán primero al Palacio de la Exposición para participar en la sesión fotográfica de la Junta Central Fallera, donde se les hará las "fotos de candidata", las que formarán parte del dossier oficial, tanto para la final del Roig Arena como para la Telefonada. Después habrá fotos de grupos y una grande, conjunta, de las 176, que es todo un clásico.

Algunas rematan el mes también con el "homenaje" que se les hace en sus agrupaciones, pero tras los clavellones completan la primera parte de su viaje. A partir de ahí, todas ellas "desaparecen" para volver en la primera quincena de septiembre. Primero se elegirán los jurados en una asamblea extraordinaria y después ya serán convocadas para la presentación oficial.

Estas son las 73 candidatas a Fallera Mayor de València 2027 /