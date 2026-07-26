Así se celebró la victoria en la Batalla de Flores de València en plan Mundial de Fútbol
La carroza dedicada a la Vela Latina, del artista Jordi Palanca y ocupada por la fallera mayor y corte de honor 2025 es la que se lleva el premio Barón de Cortes
Una semana después de que Rodri recibiera la Copa del Mundo de Fútbol, se agachara con ella y la levantara eufóricamente, rodeado del resto de componentes de la Selección Española de Fútbol, la ciudad de València acogió una ceremonia lo más parecida, como final de la Batalla de Flores. La entrega de banderines no es un momento especialmente brillante: desde el palco de autoridades se bajan los banderines, que se entregan al funcionario Juan Picazo "el Algarrobo", quien lo pasa, por su parte, a quienes están en las carrozas. Eso, suponiendo que las cabalgaduras se paren cuando toda y como toca.
En esta ocasión, el Barón de Cortes se celebró sobre todo al acabar, ya con la carroza aparcada. El galardón máximo ha ido a parar al taller de Jordi Palanca, con el montaje ‘I una vela llatina en el mar’, en el que la protagonista era la embarcación típica valenciana, junto con un faro y una gaviota como alegorías marítimas. A bordo de la misma iban la fallera mayor de València de 2025, Berta Peiró, y su corte de honor y junto a ellos, un amplio número de falleros, que ya habían participado en la Punxà la noche anterior, en la que es uno de los clásicos mejor conservados de esta tradición de artistas falleros. De hecho, el año pasado ya hicieron una reivindicación del ritual bajo el lema "Salvem la Punxà" que lucieron en la puerta del taller.
Este ha sido el reparto completo de premios
ESPECIAL A
1. ‘I una vela llatina en el mar’ de Jordi Palanca
2. ‘Mare’ de Vicente Julián García Pastor (Estudio Creativo Vicenju, S.L)
3. ‘Fénix’ de Sergio Carrero Melián
4. ‘Tambor’ de Vicente Julián García Pastor (Estudio Creativo Vicenju, S.L)
ESPECIAL B:
1. ‘Cereza’ de Vicente Julián García Pastor
2. ‘Shantay’ de Juan Carlos Banacloy
3. ‘Felicité’ de Vicente Julián García Pastor
4. ‘L’últim ball’ de Jordi Palanca
5. ‘Caballitos de Mar’ d’Alfredo Demets
6. ‘Arbres’ de Narán Carrozas
ORDINÀRIA A
1. ‘Llum de l’Horta’ de Grupo A Riure
2. ‘Reinado’ de Carrozas Cortés
3. ‘Castillo Disney’ de Carrozas Castillosa
4. ‘Flors’ de Narán Carrozas
5. ‘Adornos’ de Carrozas Sánchez S.L.
6. ‘Asiática’ de Carrozas Sánchez S.L.
7. ‘Meninas’ de Carrozas Cortés
8. ‘El tren de la alegría’ de Carrozas Sanchez S.L.
9. ‘La Peineta’ de Carrozas Cortés
10. ‘Primavera’ de Carrozas Jordi Palanca
ORDINÀRIA B
1. ‘Otomana’ de Grupo A Riure
2- ‘Biopark’ de Carrozas Sanchez S.L.
3. ‘Margarita’ de Carrozas Castillosa
4. ‘Iris de Carrozas Castillosa
5. ‘Oriental’ de Grupo A Riure
6. ‘Batalla de Flores’ de Carrozas Sanchez S.L.
7. ‘Minerva’ de Carrozas Castillosa
8. ‘Clásica’ de Carrozas Sanchez S.L.
9. ‘Cisnes’ de Narán Carrozas
10. ‘Pati àrab’ de Grupo A Riure
COTXES LLAUGERS
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2. Atrapando sueños - Floristería Mariona - Isabel López
3. Jardí del Túria - Quico Moret (Francesc de Paula Moret)
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