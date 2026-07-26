La Feria de Julio concluye con una Batalla pendiente del termómetro

Providencial es el descenso término anunciado para este domingo porque, con aviso amarillo, lo normal habría sido que la Batalla de Flores hubiese sido retrasada en su inicio para garantizar la salud de todos los que participan: el público, que tiene que aguantar con el sol a plomo hasta que va, poco a poco, decayendo; los ocupantes de las carrozas, que van o disfrazados o vestidas de valenciana, con los rigores que eso significa. Y, no menos importante, la salud de los caballos que tienen que tirar de los vehículos y que son y serán sometidos a examen veterinario antes del inicio de la Batalla.

Últimos retoques a las carrozas en la víspera. | FOTOFILMAX

30 carrozas y un gran premio

La Batalla no deja de ser, de alguna forma, un concurso que recuerda al de Fallas: son creaciones efímeras, todas tematizadas, pasan por un jurado y para ello están divididas por categorías.

Este año son 30 los vehículos y el ayuntamiento ha incrementado la dotación para un concurso al que concurren pocos y muy clásicos talleres especializados. El galardón máximo es el Premio Barón de Cortes, que hace las veces de premio máximo, mientras que los galardones segundo, tercero y cuarto en importancia reciben los premios, respectivamente, primero, segundo y tercero.

En este escenario, la categoría reina, la Especial A, está formada por los vehículos que llevarán las dos falleras mayores y cortes de honor de 2026, las mayores de 2025 y la Regina dels Jocs Florals de Lo Rat Penat. Aquí lo que importa no es el pasaje, sino la creatividad.

Todas -afortunadamente para la fiesta de la «punxà»- se hacen en la Ciudad del Artista Fallero. El maestro mayor, Vicente Julián García Pastor, hace las de las dos cortes vigentes. La adulta, «Mare», inspirada en la Naturaleza y la infantil, «Tambor», con alegoría al conejito protagonista de Bambi. Las falleras adultas de 2025 llevan una carroza de Jordi Palanca, inspirada en la Vela Latina y la de Lo Rat Penat es de Sergio Carrero, bajo el lema «Fénix», con un ave como elemento principal.

En estas creaciones se aprecian algunos elementos plantados en Fallas, y que ahora vuelven redimensionados. O al revés, algunas de las piezas luego se reciclan en marzo. La victoria en el Barón de Cortes prestigia al taller y es lo que persiguen los artistas.

«Afortunadamente para la fiesta de la ‘punxà’» porque la totalidad de la máxima categoría se construye en la Ciudad del Artista Fallero. La fiesta de la víspera reunió a cientos y cientos de personas atrapada en su propia contradicción: la de no dejar de ser una Gala Fallera versión veraniega y la de invadir el espacio en el que antes estaba más institucionalizado el ritual de reunirse los artistas falleros con sus allegados para llevar a cabo, horas antes del desfile, la «punxà», la incorporación de flores completas y pétalos a las carrozas. Un ritual que empezó a primera hora de la mañana.

Con todo, tanto la «punxà» como la Batalla tienen su habitual complejo de «fallerización». Es decir, es el campo de pruebas para las preseleccionadas, que acuden a los dos festejos y que se convierten en foco de atención teniendo en cuenta que, en apenas un mes y medio, volverán a acaparar la atención. Es lo que, sobre todo, en los últimos años, se ha afeado del festejo, pero que viene también condicionado por el sistema de prioridades de la fiesta del momento, pero que también copian los propios artistas falleros, con sus camisetas tuneadas y sus rituales festivos.

1,2 millones de clavellones

El clavellón, base del festejo, llega sin novedad, con un buen cultivo y, definido por el ayuntamiento, como de «excelente calidad». Dícese que son 1,2 millones. Lo importante, al final, es que habrá cantidad suficiente para no decaer el festejo.

Noticias relacionadas

El acto de clausura de la Feria es el castillo que se disparará a las 23 horas en la Plaza del Ayuntamiento como colofón. Después llegarán las valoraciones políticas.