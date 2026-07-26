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Sigue en directo la Batalla de Flores de València
El minuto a minuto del festejo con el que termina la Feria de Julio
El festival de los clavellones recibe a miles de personas en la Alameda
Moisés Domínguez
Llegan las cabalgatas
Las cabalgatas han llegado y se han encontrado con un amplio recinto cubierto que hace las veces de paddock y les permite estar a la sombra durante bastante tiempo y, además, recibir la revisión veterinaria.
¿Sabéis que hay dos Batallas de Flores en una?
Cuando acaba el festejo y se abren las vallas, el público que no tenía palco accede y, con el clavellón que ha quedado, aunque esté más mostoso, celebra su propio lanzamiento. También quitan toda la flor que queda en las carrozas... digamos que es la BAtalla Alternativa.
Aquí tenéis una muestra.
Ya sabéis como funciona el festejo: un total de 30 carrozas toman parte en el cortejo que recorre la Alameda. Van montados en ellas diferentes entidades invitadas, aunque el grueso lo conforman los sectores falleros invitados y las candidatas a Fallera Mayor e Infantil de València.
Tras una primera vuelta, hay una segunda en la que se entregan los premios, siendo el más importante el Barón de Cortes, el extraordinario de la categoría Especial A. Una vez entregados, la tercera y definitiva vuelta es la de la batalla propiamente dicha.
¡Bienvenidos a la Batalla de Flores 2026!. Con este festejo se dará por concluida la Gran Fira de València episodio 2026.
Bueno, realmente, el acto de clausura, si te quedan fuerzas, será en la Plaza del Ayuntamiento, a las 23 horas, con un castillo de fuegos artificiales.
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