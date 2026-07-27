Confirmado: la elección de la corte de honor 2027 será en el Roig Arena

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Como si de un proceso de Primarias se tratara, la elección de las Falleras Mayores de València se come una parte de la atención en la Batalla de Flores. La presencia de las preseleccionadas en hasta nueve carrozas, un tercio de las participantes, da prueba del peso que tiene el proceso. Si se une a los sectores falleros invitados, las actuales falleras mayores, y las del año pasado, queda claro que, en la Batalla, «el otro lado» está protagonizado por la fiesta josefina y su músculo social.

La Batalla (de Flores) de las candidatas a Falleras Mayores de València 2027 /

Fotos y carrozas

Para las candidatas, la jornada es larga y especial: fueron las primeras en llegar, sobre las cinco de la tarde, para recluirse en el Palacio de la Exposición y ser sometidas a la sesión fotográfica oficial, la de la foto de candidata. Después ya se hicieron las fotos grupales antes de ser llevadas a las carrozas, donde aguantaron estoicamente el inicio de la Batalla. Es el día que se unen tres generaciones falleras, porque en las carrozas principales están las falleras vigentes (Carmen Prades y Marta Mercader) y también las del año anterior (Berta Peiró y Lucía García con sus falleras) continúan su periodo de actos ‘post-reinado’.

El futuro de las 146 ya lo tienen confirmado: la velada en la que conocerán su futuro en la fiesta, la de todo o casi nada, será el sábado 26 de septiembre y seguirá siendo en el Roig Arena. El gobierno municipal mantiene la apuesta en el recinto bajo la idea de que es el gran acontecimiento del ejercicio. El pasado año hubo mucho debate político sobre su coste económico.

La pirotecnia echa el cierre a la Gran Fira de València /

Dos son los objetivos principales. Por una parte, acortar la superficie de desfile y también la forma de completar el ritual del veredicto, que el año pasado pareció fue muy largo entre fallera y fallera.

Y viaje en barco

Por otra parte, se quieren aplicar medidas tendentes a acortar la duración. El pasado año, desde la aparición del director de orquesta al nombramiento de Carmen Prades, la 26ª fallera elegida, pasaron un poquito menos de cuatro horas.

Las 73 candidatas mayores, además, volverán a embarcarse en la travesía marítima con Trasmed y que, acompañadas del jurado, las llevará a las Islas Baleares -a falta de confirmación, parece ser que este año se recalaría en Menorca para completar la trilogía balear el 19 de septiembre.