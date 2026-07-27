Confirmado: la elección de la corte de honor 2027 será en el Roig Arena
Las preseleccionadas acaparan atención en la Batalla a la espera de volver a ser convocadas, ya en septiembre en el recinto ya confirmado, el 26 de septiembre
maximize
Como si de un proceso de Primarias se tratara, la elección de las Falleras Mayores de València se come una parte de la atención en la Batalla de Flores. La presencia de las preseleccionadas en hasta nueve carrozas, un tercio de las participantes, da prueba del peso que tiene el proceso. Si se une a los sectores falleros invitados, las actuales falleras mayores, y las del año pasado, queda claro que, en la Batalla, «el otro lado» está protagonizado por la fiesta josefina y su músculo social.
Fotos y carrozas
Para las candidatas, la jornada es larga y especial: fueron las primeras en llegar, sobre las cinco de la tarde, para recluirse en el Palacio de la Exposición y ser sometidas a la sesión fotográfica oficial, la de la foto de candidata. Después ya se hicieron las fotos grupales antes de ser llevadas a las carrozas, donde aguantaron estoicamente el inicio de la Batalla. Es el día que se unen tres generaciones falleras, porque en las carrozas principales están las falleras vigentes (Carmen Prades y Marta Mercader) y también las del año anterior (Berta Peiró y Lucía García con sus falleras) continúan su periodo de actos ‘post-reinado’.
El futuro de las 146 ya lo tienen confirmado: la velada en la que conocerán su futuro en la fiesta, la de todo o casi nada, será el sábado 26 de septiembre y seguirá siendo en el Roig Arena. El gobierno municipal mantiene la apuesta en el recinto bajo la idea de que es el gran acontecimiento del ejercicio. El pasado año hubo mucho debate político sobre su coste económico.
Dos son los objetivos principales. Por una parte, acortar la superficie de desfile y también la forma de completar el ritual del veredicto, que el año pasado pareció fue muy largo entre fallera y fallera.
Y viaje en barco
Por otra parte, se quieren aplicar medidas tendentes a acortar la duración. El pasado año, desde la aparición del director de orquesta al nombramiento de Carmen Prades, la 26ª fallera elegida, pasaron un poquito menos de cuatro horas.
Las 73 candidatas mayores, además, volverán a embarcarse en la travesía marítima con Trasmed y que, acompañadas del jurado, las llevará a las Islas Baleares -a falta de confirmación, parece ser que este año se recalaría en Menorca para completar la trilogía balear el 19 de septiembre.
- La Diputación deniega la subvención a 32 artistas falleros por hacer ninots de la dana al no pertenecer a las poblaciones afectadas
- València instala semáforos 'foto-rojo' en los cruces más peligrosos
- El distrito de València donde viven más argentinos
- El Cabanyal se rebela contra el turismo incívico: 'Estamos hartos de ver gente en calzoncillos
- Los presidentes de falla dejan la Ofrenda como está a pesar de que el cambio a tres días es la opción mayoritaria
- València instalará 10 semáforos con IA para detectar a quien hable con el móvil o no lleve el cinturón
- Catalá anuncia que instalará las primeras sombras para soportar las olas de calor de València en dos plazas
- La JCF asume que la Ofrenda no tendrá cambios y afronta el posible desastre de horarios con un final cercano a las cuatro de la madrugada