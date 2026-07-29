Arte urbano y Fallas se dan la mano en Russafa

La tradición fallera y la expresión artística contemporánea se dan la mano en las calles de Russafa con un nuevo mural urbano que rinde homenaje a una de las señas de identidad más icónicas del barrio: la espectacular iluminación de sus calles en Fallas. La concejala de Turismo, Innovación e Inversiones, Paula Llobet, ha visitado la creación de esta obra plástica, sita en el número 54 de la calle Puerto Rico, en el casal de la Falla Cuba-Puerto Rico.

La creación plástica se ha plasmado directamente sobre la persiana del casal de esta falla, conocida popularmente como la 'Falla de la Llum', y es obra del artista de origen argentino afincado en València Luciano Elías, quien ya se proclamó ganador el año pasado del Concurso de Arte Urbano que impulsa la Junta Municipal de Russafa con una obra dedicada a la figura de Jaime I.

Durante la visita, la concejala ha puesto en valor la capacidad del arte urbano para conectar con las raíces de la ciudad. “Hoy estamos viendo cómo una simple persiana se transforma en un lienzo que cuenta la historia de este barrio”, ha señalado. “Que un artista internacional como Luciano Elías dedique su obra a la Falla Cuba-Puerto Rico y a su histórica vinculación con la luz, demuestra que nuestra cultura fallera es una fuente de inspiración inagotable”, ha añadido Llobet, y ha asegurado que “con iniciativas como esta, no solo embellecemos el entorno urbano, sino que creamos nuevos puntos de interés turístico que ponen en valor nuestra identidad y dinamizan la economía de nuestros barrios”.

El arte como motor de los barrios

La intervención de Luciano Elías forma parte del trabajo de campo de la tercera edición del Concurso para la Decoración en Persianas de Comercios y Garajes, el concurso de arte urbano de los barrios de Russafa, que ya está plenamente consolidado en el calendario cultural de la ciudad.

Esta iniciativa de la Junta Municipal de Russafa busca llenar de color las calles transformando persianas de comercios y garajes en auténticas obras de arte al aire libre. La acción se extiende por los barrios de Russafa, el Pla del Remei, Gran Vía, Montolivet, Na Rovella, En Corts, Malilla, Ciudad de las Artes y las Ciencias y Font de Sant Lluís.

En esta edición, que ha ampliado la participación tras el éxito de las convocatorias anteriores, un total de 12 artistas seleccionados están dejando su huella en la ciudad. Para facilitar su labor creativa, cada participante cuenta con una ayuda de 200 euros destinada a sufragar los gastos de material; mientras que el diseño que resulte elegido como el mejor por el jurado recibirá un premio adicional de 600 euros.

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La concejala Paula Llobet ha subrayado que esta iniciativa “se suma a la apuesta decidida de la Junta Municipal de Russafa por la dinamización cultural, y se une a hitos recientes como el mural de la plaza de Sor Guillermina, el realizado en homenaje a los perros bomberos en Montolivet, o la llegada a la ciudad de la Liga Nacional de Graffiti en colaboración con Visit València”.