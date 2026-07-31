¡Ya están elegidas todas las candidatas a Fallera Mayor de València!
Las aspirantes completan las plazas para la gran final y acuden a su primera toma de contacto con la JCF
La tercera sesión de entrevistas a candidatas a falleras mayores de València completan las galerías de candidatas a la gran fiesta del Roig Arena. El proceso de Preselecciones que empezó el último fin de semana de junio está completo y solo falta que las candidatas participen el próximo fin de semana en el Sopar de la Punxà y, posteriormente, en la Batalla de Flores. En la segunda semana de septiembre es cuando serán llamadas para las pruebas que pueden cambiar sus vidas.
Premisas de bienvenida y entrevistas
La Junta Central Fallera convoca a las 'supervivientes' de las preselecciones al finde semana siguiente para impartirles las premisas de bienvenida, centralizar las entrevistas y facilitarles el código para rellenar la encuesta de datos que servirá de herramienta para la gran final.
Ahora mismo, las 73 preseleccionadas están completas, mientras que las entrevistas terminarán el próximo sábado. No será el domingo porque ese día cambian de registro para participar en la Batalla de Flores y, literalmente, casi no da tiempo. Se convoca el sábado porque también lo tienen ocupado con el sopar de la Punxà.
Las participantes en la rueda de entrevistas pertenecen a los sectores de Roqueta-Arrancapins, Russafa A, Camins al Grau, El Pilar-Sant Francesc, Jesús y Creu Coberta, para un total de 16 y 16 falleras. Y que actualizan las galerías de particular.
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