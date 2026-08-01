El Palmar, el pueblo de Marta Mercader... la agenda fallera de agosto (porque no hay vacaciones)

Después de la Batalla de Flores, el mes de agosto supone un parón prácticamente absoluto en las comisiones de falla, en los talleres y en las tiendas de indumentaria. De las principales patas productivas, la única que funciona en plena temporada alta es la pirotecnia.

No faltan algunos festejos, eso sí. Por ejemplo, para las comisiones de Burjassot es un clásico la procesión de Sant Roc, a lo que hay que añadir la presencia de cuadros de honor en algunas fiestas de poblaciones. En los casales no faltarán los que aprovechen estas semanas para llevar a cabo obras en la sede: es el único momento en el que el local está bajo mínimos de actividad y pintiparado para echar mano a pintura y albañilería.

A casa de Anabel Calero

Para la comitiva oficial siempre hay un particular acto de fin de temporada. Es este martes, día 4, y siempre está agendado: la Romería del Cristo del Palmar, en el que falleras mayores y cortes de honor participan acompañando al Crist de la Salut desde la salida de la parroquia hasta el embarcadero, acompañándole hasta el centro del lago. Este año, además, con razón redoblada, ya que una de las falleras de la corte de Carmen Prades es Anabel Calero, precisamente vecina de la población.

Anabel Calero (izquierda) ejerció de anfitriona el año pasado en El Palmar / Ana de los Ángeles

Visita a Siete Aguas

Este año, sin embargo, las infantiles tienen un acto suplementario apenas dos días después. Les espera la villa de Siete Aguas. El 6 de agosto es el día grande de las fiestas del Cristo de los Afligidos, la importante de la población, que se vestirá nuevamente de gala para recibir a su vecina más ilustre: Marta Mercader, junto a la corte de honor.

Es lo que estaba en el guion cuando, el pasado mes de marzo, Marta y el resto de falleritas ya acudieron al pueblo del que es originaria la familia de la fallera mayor infantil a iniciativa de Levante-EMV para su Extra de Fallas. En aquella ocasión ya tuvieron un recibimiento popular y en el que la corporación le hizo entrega, en manos de la alcaldesa, Teresa Hernández Requena, la Medalla de Oro de la población. Aquel "os esperamos" este verano se materializa ahora.

Navajas y Segorbe

Ser fallera mayor de València, en sus dos versiones, significa que la posibilidad de escaparse en verano tiene un margen limitado. Porque a mitad de agosto también hay una visita obligada: la de la procesión de la Virgen de los Desamparados de Navajas.

También estuvieron por allí Marta y la corte infantil con motivo del Extra de Fallas, dentro del recorrido de la ruta del Santo Cáliz. En aquel momento también acudió el alcalde, Roberto Torres, y emplazó a Marta a acudir el día 16 de agosto, como así, finalmente, va a suceder.

A finales de agosto también hay una doble visita para la presentación de las reinas de las fiestas de Segorbe. El sábado 29 lo hará Carmen Parades y el 30, Marta Mercader.

En septiembre, Torás

No será hasta primeros de septiembre, en todo caso, cuando Carmen Prades y la corte mayor acudan a Torás para participar en las fiestas del Santísimo Cristo de la Misericordia y la Virgen de la Cueva Santa, de las que Carmen fue reina hace nueve años

A partir de ahí empezará la agenda ya habitual en lo que será el último mes y medio de reinado de todas ellas.