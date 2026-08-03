Si sale elegida lo sabrán en El Puig, en Málaga... y quizá en Gabón

A lo largo de cientos de perfiles de candidatas, el mapa del mundo se llena de chinchetas de aquellos lugares que, como estudiantes o ya como trabajadoras, han visitado de forma permanente u ocasional. Véase que no se incluyen viajes de placer. Los quehaceres profesionales llevaron a Gema Galiano a un nuevo país: «Gabón. Una experiencia muy enriquecedora en lo profesional y en lo personal. Allí se tratan siempre de usted, estás en la ciudad y tienes la selva al lado...» porque trabaja en la Estrategia de Ventas Internacionales en Repsol. «Estudié International Business en la UV y en el extranjero e hice un máster en Economía, Política y Derecho Internacional». En su caso «tenemos la parte de proyectos para crecer con los clientes que tenemos en todo el mundo y el de Desarrollo de Negocio a base del estudios de mercado». Y defiende que «trabajamos siempre en busca de la mayor sostenibilidad». Y con una afición añadida: «aprender idiomas. Lo disfruto. Ahora mismo, castellano, valenciano, inglés, francés y portugués. Y ahora estoy empezando a aprender chino».

Gemma Galiano, en la Entrada Mora y en el Grup de Ball de su comisión / Falla Jacinto Benavente

Ahora persigue ser la cuarta fallera elegida de la década en la comisión Reina Doña Germana. «Llegué por ser la falla del colegio, la de Maristas». Pero, ojo, que siendo de ese colegio no acabó en Matías Perelló-Luis Santángel, sino en el cruce que hay justo a la salida. «Antes había sido de otra falla, pero con diez, once años, acabé en la falla de las amigas del colegio».

Presidió la imposición del bunyol de brillants colectivo al estandarte de la comisión / Falla Jacinto Benavente

No fue fallera mayor infantil, pero «a los doce años ya me apunté a la libreta de fallera mayor». El método de la libreta, en la que estuve, ya lo ves, doce años. Hace dos años me llamaron para preguntarme y dije que sí». No escatima elogios. «Somos una comisión que trabaja mucho el talento joven y nuestro censo está creciendo muchísimo, ya somos más de 400. En mi caso para ser fallera mayor ya lo ves: aguardando durante catorce años hasta mi ratificación en junta»: Trabajo consolidado, importante, con dos años de experiencia. «El año pasado me organicé muy bien las vacaciones y sí que pude». El siguiente paso... «Tengo clara mis prioridades: las Fallas»

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Si en la familia de la corte ven a una abuela que cecea, es porque Gemma ha llegado a la meta: «el Galiano es andaluz, de Coín, en Málaga. Antes de que naciera mi padre ya vinieron mis abuelos a València a trabajar. Se quedaron y mi abuela lleva viviendo aquí 57 años pero el acento malagueño lo tiene intacto. La familia materna procede del Puig, donde paso el verano».