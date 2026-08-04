Comunicadora, biznieta del "canari" y María en los Afligidos

Blanca Ródenas tiene muchas cosas que contar. Y su vida es contar cosas. «Trabajo de PR y Content Creator y Social Media en una agencia de consultoría de marketing digital. Desde siempre he sido una comunicadora nata. Siempre me ha gustado. No podía ser otra cosa. De pequeña gané un concurso de relato corto. Siempre me ha gustado mucho mucho escribir y creo que tanto en mi parte laboral como en la personal lo dedico a la comunicación. Mi madre me decía que estudiara Periodismo y no puedes evitar lo inevitable» Acabó Periodismo y Publicidad y Relaciones Públicas «en la UJI, porque me hablaron muy bien de la formación que dan», junto con un branding en redes sociales y marketing digital en el Estēe Lauder College".

Perfil profesional de Blanca Ródenas / RLV

Ahora, a ganarse el pan evolucionando al ritmo de la comunicación, tanto en lo técnico como en lo laboral. «Llevaba dos años en mi anterior trabajo, pero ya sabes que el mundo de las agencias de comunicación va cambiando mucho. Ahora tengo la suerte de tener formato híbrido, que me permite trabajar en casa o en la oficina de Russafa». ¿Tiene ella misma perfil?. «Si, tengo perfil propio. Ni grande ni pequeño. Dos mil seguidores. Me he centrado más en los demás».

Su foto oficial como fallera mayor / Escala de Grises

El lugar que se les resiste

Ahora la entrevistarán a ella como candidata por la Plaça de la Creu, una comisión que lleva varias preseleccionadas en los últimos años, pero a quienes se les resiste lo más algo. «Es verdad. Llevamos muchos años llegando a Fonteta y Roig Arena, pero nos está faltando tener representante. Si no recuerdo mal, no lo tenemos desde hace unos 35 años». Atina: desde el año 1991. Lo hace tras ser fallera mayor que «me tocó por antigüedad. No pude ser fallera mayor infantil y era la espinita que me faltaba. Se ha solucionado con creces con el año de fallera mayor». Incluso tuvo falla en tiempo y forma: la suya sí que se salvó del colapso de Carlos Carsí.

Con su padre, el día de la "cremà" / Falla Plaça de la Creu

Es hija del pueblo, del Canyamelar. «Mis abuelos viven al lado de la falla y yo, apenas a diez minutos. Mi bisabuelo era «el canari» aunque nunca me han podido explicar el porqué del mote».

En la falla lleva... las redes sociales. Y en la Agrupación. «Y gestiono los proyectos medioambientales de la falla que están relacionados con la comunicación. Y estoy en la comisión del llibret. Y... «mi padre es el presidente».

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Del Cristo de los Afligidos

Si sale elegida, el día 19 vivirá los estertores de las fiestas más importantes de su vida y el 22, tres días después, cambiará el registro. «Soy una de las Marías del Cristo de los Afligidos, el patrón del Canyamelar. Nuestro día grande es el Lunes Santo». De las tres «soy la del medio, María madre».