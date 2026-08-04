Una carrera mateórica para dar una alegría a la Real Falla

La historia también se escribe en la piel. Y Carmen Chiva luce un «Ohana» en el brazo. «Lo tengo con mi hermana. Significa familia y familia es estar juntos siempre». Recuerdos de la película Lilo & Stitch. Y familia es importante también para ella en materia fallera. Con su hermana «porque ella es la que me llevaba de niña a las Fallas cuando la vivíamos como espectadores». Y familia sigue siendo la que le proporcionó la inmersión en la fiesta fallera: «entré en la comisión por mi pareja. Empezamos hace siete años. El es fallero de cuna de la Real Falla». Y ahora está haciendo, en siete años, el curso acelerado de vivencias, ésas que ya la han dejado a las puertas de, por lo menos, la corte de honor, un lugar que la comisión ruzafeña no disfruta desde hace, precisamente, treinta años. O quizá más.

Así empezó todo: el día del nombramiento / Real Falla

Redondeando el ciclo

Ha sido fallera mayor «lo que no pude ser de infantil» porque «era el momento. Ya estaba más estable en el trabajo después de haber estado en tres colegios, llevaba tiempo suficiente como para asumir la responsabilidad de representarles y, sobre todo, porque me hacía muchísima ilusión». Ser fallera mayor es lo que le ha permitido, además, cerrar el ciclo: «porque mi hermana» -la de Ohana- «después de ser quien me inculcó conocer, este año se ha apuntado y ha pasado la Ofrenda, que era lo que nos faltaba».

La historia es cuestión de decisiones. «Barajaba ser fallera mayor en 2027 porque, además, este año no había fallera mayor infantil y el año que viene sí, pero allí se presenta otra compañera que me gana por antigüedad. Así que he sido este año, yo sola» y así vienen las cosas, aunque fuera «sin infantil, con lo que me gustan». Porque es su profesión: «Soy Maestra de Educación Infantil y Primaria. Estoy trabajando en un colegio concertado como tutora de Infantil». Y especialista en Inglés y Pedagogía Terapéutica.

"Fotón" de Carmen en la Ofrenda / Real Falla

Gómara, no Gormara

Y si sale elegida, tomen nota los speakers con su segundo apellido. «Es Gómara. Con tilde en la ‘o’». ¿Cuántas veces se lo han dicho bien? «Uf, pocas, pocas». ¿De dónde sale? «Parece ser que viene de la parte de Soria, pero mis abuelos por parte de madre son de Madrid y de Toledo». Secretos de la genealogía.

«Mi vida es inquieta. Necesito hacer algo los fines de semana». Si le sale bien tiene planes asegurados con una nueva Ohana. Formada por trece personas.