El último guiño de la corte a la indumentaria tradicional y un detalle de recuerdo y respeto para El Palmar

La Romería del Cristo del Palmar supone tradicionalmente la última apuesta por la indumentaria entre las representantes de la fiesta. En la edición de 2026, la corte de Carmen Prades recurrió a un cambio tan sencillo como aparente que dio la sensación de no tener prácticamente ningún parecido entre el vestido del estreno, el traje de la "dansà", con el presentado para la ocasión. Pero lo tenía, claro.

El mismo traje, tras su reconversión / Moisés Domínguez

"Mencía" abajo y arriba

En el mes de mayo aparecieron con una falda de color castaña, de nombre "Mencía"; de Compañía Valenciana de la Seda. Sin embargo, la atención se iba hacia la parte superior, donde cada pareja llevaba un jubón muy ajustado, en seda salvaje, y con colores por parejas, junto con el pañuelo que cubría los hombros y unía las piezas. Todo ello, bajo las manos de una de sus indumentaristas oficiales, Montaña Caballero, responsable de los trajes de manga de farol que estrenaron en su Exaltación, y que en esta ocasión, como pasa siempre cuando se va de estreno en la dansà, supone un trabajo extra, a iniciativa y cuenta exclusivamente de las doce falleras.

Una camisa de lino

El vestido de la "dansà" habría sido un pasaporte a la deshidratación si lo hubiesen llevado en el paseo en barca. Por eso, la parte superior se transformó en un justillo, para el que se había reservado más tela del "Mencía". Ahora, todos los corpiños eran del mismo color, el mismo que la falda, con un patronaje tradicional, acompañado de una camisa de lino, más fresco y adecuado para la ocasión, un auténtico refrigerante natural.

La "salvadora" camisa de lino / Moisés Domínguez

Detalle del abroche / Moisés Domínguez

La manteleta que sustituye al pañuelo de mayo / Moisés Domínguez

Manteniendo la misma orfebrería de Montoya, junto con el brazalete -ahora, los brazos estaban el descubierto-, unas manteletas de Viana sustituían al pañuelo del mes de mayo.

Y un lazo negro

Y un detalle más que no debía pasar desapercibido: en señal de respeto, todas ellas llevaron un crespón negro en la banda. Era en recuerdo del presidente de la falla del Palmar, Alfonso Huertas, fallecido el pasado mes de junio y amigo entrañable de una de las componentes de la corte, Anabel Calero, fallera que es de la comisión de la Sequiota.

Las doce falleras de la corte, al completo / Montaña Caballero