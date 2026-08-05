Investigadora y candidata a ser la "salsa" de la comitiva

Paula le pone salsa a su vida cruzando desde Benimaclet a Benifaió. ¿Y ella es la salsa de la comisión? "Tanto como eso no sé, pero hago grupo". Viene a cuento de que, una, tras estudiar Ciencia y Tecnología delos Alimentos en la UPV, y tras estudiar, vivir y trabajar en Noruega y Francia, ahora ha acabado como técnica "en el departamento de I+D en Chovi". O sea, por las mañanas, "salgo de casa, llego allí, me pongo el uniforme blanco, pregunto cómo van las cosas, la producción, si falta algo, comprobar los productos que se van a salir, productos nuevos... el sector salsas está muy de moda, se come mucho en el trabajo y además con un mundo tan global es el momento de introducir tendencias con un producto que te inspire otras notas". 'Otras notas', se le escapan los tecnicismos. "Si, gajes del oficio. El mundo de los aromas me hace sentirme muy cómoda".

Defenderá la candidatura de Ingeniero Vicente Pichó. Afortunado en Falla, desgraciado -mejor, inéditos- en corte de honor. La comisión mil veces ganadora de primer premio de monumento está por estrenar en el Salón de la Fama. Le toca con ella. "Mi padre llegó de niño a Benimaclet. Cuando se casaron mis padres, se quedaron allí. Por ese ambiente que hay de pueblo, de conocerse todos. Y mi madre, que siempre ha sido fallera, al mudarse fue a parar a la falla de una de mis tías. Y en mi caso, como la falla está al lado del colegio, entre casi a la vez en una y otra. En lugar de ir al parque, vas al casal". Fue fallera mayor infantil en 2014, "ya era un pelín mayor, con 13 años, pero lo viví desde un punto de vista más de persona más mayor, me llevaba muy bien con la fallera mayor... guardo muy buenos recuerdos".

El inicio de la historia para Paula Lopez, el nombramiento / Fall Vicente Picho

Hemos pasado de refilón por lo de Noruega. "Soy una persona inquieta y quería ponerme a prueba. Buscaba una experiencia totalmente opuesta para una chica que no se había movido de València y de Benimaclet. Y busqué la experiencia totalmente opuesta. Aquí tenemos el sol y las sonrisas en la calle. Allí... no tienen ni luz del día durante mucho tiempo. Una sociedad diferente, con dinámicas distintas. Estuve más de lo previsto. Y después me fui a trabajar en un laboratorio de Normandía".

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La gestualidad de Paula en su preselección / Fotofilmax

Este año ha compaginado el trabajo con el cargo de fallera mayor. "Bueno, si, alguna vez me han cantado lo de 'Choví, Chová'..." Y la duda que corroe: ¿consigue muestras gratuitas para la 'torrà' de la falla? "No ha hecho falta pedirlas porque mis jefes son muy falleros y entienden que si hay un acto el fin de semana igual hace falta llevar algo. Se da en el día a día. Y siendo el all i oli tan producto estrella valenciano...". Tanto como formar parte de la corte de honor o ser fallera mayor de València.