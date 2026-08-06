Así queda la agenda y el programa de las Fallas 2027: todos los actos principales
Los festejos de marzo casi totalmente perfilados tras no aprobarse la tercera sesión de Ofrenda
El acuerdo de la Mesa de Diálogo del Bando de Fallas y la asamblea que no llegó a aprobar la tercera sesión de la Ofrenda dejaron bastante clara cómo será la secuencia de actos en las Fallas 2027. Tanto la relación de principales eventos oficiales como la disposición para poner en marcha los elementos que se instalan en la ciudad están prácticamente completos.
El Programa de Festejos no tiene mucha ciencia, porque es una sucesión de actos poco mutables, y cuya "revolución" de este año, la tercera sesión de Ofrenda, se quedó a unos pocos votos de materializarse. La mayoría insuficiente deja las cosas como están y mantiene, además, la entrega de premios infantiles para la tarde del 16 de marzo y no por la mañana.
El acuerdo del Consejo Escolar clarifica, así mismo, las jornadas en las que no habrá clase, y que, asombrosamente, libera a los niños en el año en que más difícil estaba a priori porque la totalidad de días grandes caen entre semana: las fallas infantiles estarán plantadas el lunes 15 y la cremà es el viernes 19.
También está claro el calendario para la instalación de carpas, que será en la semana previa, de tal manera que la afectación de estos armatostes será la mínima posible, tal como sucede con un calendario que es, en ese sentido, altamente previsible. Es a efectos de días inútiles, el "mejor" año posible.
Faltan algunos detalles, como la fecha de salida de los monumentos para iniciar la "plantà", pero no diferirán especialmente de, por ejemplo, el pasado ejercicio, que fueron el 5 de marzo para Especial y Primera y 8 de marzo para el resto de secciones.
A esto hay que añadir todos los pormenores del Programa de Festejos que elabora la Junta Central Fallera y que refrenda tanto el pleno como la asamblea y que incluirá el calendario previo: exaltaciones, intercambios de fotos, galas, etcétera, pero eso llegará en el mes de diciembre.
Estas serán las fechas, actos y agenda más relevante de marzo:
Viernes, 5 de febrero
Inauguración de la Exposición del Ninot
Domingo, 21de febrero
Última jornada de Balls al Carrer en la Plaza de los Fueros
Domingo, 28 de febrero
Inauguración de los puestos de venta de buñuelos
Macrodespertà
Entrada de Bandas
Mascletà -de fuera de ciclo-
Crida
Lunes, 1 de marzo
Inicio del ciclo de mascletàes hasta el 19 de marzo
Inicio de los cortes del centro desde las 12 hasta después de cada mascletà
Jueves, 4 de marzo
Acto de las Fuerzas Armadas
Viernes, 5 de marzo
Ronda de l'Antigor
Espectáculo pirotécnico Nocturno
Sábado, 6 de marzo
Homenaje al Pintor Segrelles
Espectáculo pirotécnico Nocturno
Pólvora a la Vespra
Domingo, 7 de marzo
Cabalgata del Ninot
Espectáculo pirotécnico Nocturno
Martes, 9 de marzo
Instalación de carpas en descampados y plazas peatonales
Miércoles, 10 de marzo
Instalación de carpas en calles sin afectación
Jueves, 11 de marzo
Instalación de carpas en todas las calles de la ciudad
Acto de las Fuerzas Armadas
Viernes, 12 de marzo
Inauguración de los mercadillos
Último día de clase para los escolares
Final de instalación e inauguración de las carpas
Espectáculo pirotécnico Nocturno
Sábado, 13 de marzo
Prefallas: Verbenas, tarderos, paradas moras y otros actos de comisiones
Espectáculo pirotécnico Nocturno
Domingo, 14 de marzo
Lectura del Ninot Indultat Infantil y recogida de ninots infantiles
Nit de la plantà infantil
Espectáculo Pirotécnico Nocturno
Lunes, 15 de marzo
Visita del jurado de fallas infantiles y lectura de premios
Lectura del Ninot Indultat y recogida de ninots grandes
Nit de la plantà
Espectáculo pirotécnico l'Alba de les Falles
Verbenas o tardeos
Martes, 16 de marzo
Desde las 8.30 h. Corte general al tráfico del centro de la ciudad
Visita del jurado de fallas grandes y lectura de premios
Entrega de premios infantiles (por la tarde)
Castillo
Verbenas o tardeos
Miércoles, 17 de marzo
Entrega de premios grandes
Ofrenda (Primera Sesión)
Castillo
Verbenas o tardeos
Jueves, 18 de marzo
Homenajes a Maximiliano Thous y Serrano
Ofrenda (Segunda Sesión)
Nit de Foc
Verbenas o tardeos
Viernes, 19 de marzo
Homenaje a San José
Misa
Cabalgata del Foc
Cremà