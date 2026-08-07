Siete Aguas recibe a su ilustre Marta Mercader y la corte infantil

El municipio de Siete Aguas recibió a la fallera mayor infantil de València y su corte de honor para participar en la procesión del Cristo de los Afligidos, su día grande. También podría decirse que la población de Siete Aguas recibió a quien viene a verlos cada dos por tres porque es una más de la villa.

Pero que lo hacía ahora revestida con los honores que le fueron concedidos a mediados del pasado mes de octubre, que la acompañan desde entonces y que no dejará de tener aunque, dentro de dos meses, otra ocupe su lugar. Es otra, pero no lo es. Por eso, el paso de la comitiva estuvo acompañado de las interrupciones propias de quien acude a saludarla con la satisfacción de que "ha venido la fallera mayor infantil" y es una de las suyas.

Son sensaciones que ya vivió a los pocos días de su nombramiento, cuando volvió a la casa en la que pasan el verano y muchos fines de semana, y que llegó multiplicada cuando lo hizo por primera vez con indumentaria y banda, con motivo del reportaje del Extra de Fallas de Levante-EMV. Ese día, aún siendo en pleno invierno, Siete Aguas ya salió a la calle, repicaron las campanas y el Ayuntamiento abrió sus puertas a las trece para colmarlas de regalos y para imponerle a Marta la Medalla de Oro.

Es una costumbre que la fallera mayor y la infantil acudan a las fiestas grandes de su pueblo, si es que no es totalmente "urbanita". O que en los mismos se las reconozca como tal. Bocairent, Almansa o El Puig son algunos de los ejemplos recientes.

Para la ocasión, Marta llevó uno de sus trajes más emblemáticos: el "Maribel" de color manzana que, realizado por Flor d'Aigua-Flor de Cotó, estrenó en la Crida.