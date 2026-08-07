Otro episodio feliz en el año más brillante de la Isleta

Hay comisiones con una vida que transcurre tranquila, sin estridencias, hasta que, de repente, parecen explotar y para bien. Es el caso de Pianista Martínez Carrasco-Eslida, una pequeña comisión en el barrio de la Isleta, en la salida de Ausias March, una finca aún separada del resto del mundo -poco a poco ya se construye a su alrededor y quedará engullida por la trama urbana-. Ahí se planta una falla sin hacer ruido. Hasta este año, en el que "estamos viviendo un año histórico, mágico. Hemos tenido muchos premios, mucha trascendencia de las fallas plantadas y ahora..." lo que hacía mucho tiempo que no tenían: "no una preseleccionada, sino dos, porque hemos hecho doblete".

Lucía tuvo sus vivencias de fallera mayor en 2025 / Falla l'Horta

Esperando desde hace 29 años

Con la ilusión de conseguir un puesto de honor que no tienen desde hace 29 años. Todo alineado y para lo que Lucía Gómez Villaplana tiene el 50 por ciento de culpa tras ser preseleccionada para fallera mayor. Y serlo además a contraestilo: por plaza vacante. "Yo fui fallera mayor en 2025 y me presenté el año pasado. No salí, pero una componente del jurado nos dijo que si podíamos y era nuestra ilusión, no dejáramos de intentarlo. Son palabras que resonaban en mí. Sabíamos que nuestra fallera mayor no se iba a presentar y lo hice". Con éxito.

Lucía Gomez, en la Procesión de la Virgen / Moisés Domínguez

Para ser de la comisión L'Horta, que ese es su sobrenombre, lo normal es ser del barrio. Ser de la finca de la Isleta. "Lo eran mis abuelos y allí creció también mi padre. Vivimos en la avenida de la Plata, pero mi sitio es allí. Fue infantil en 2015, su padre fue presidente, su madre fallera mayor y ella ha estado en la directiva "y estoy de delegada de la Agrupación". Adscripción fallera plena. Que completa en lo personal a base de las credenciales que suponen la convivencia en el casal: "me acabo de graduar en Derecho y ADE y ahora estoy trabajando en una firma de seguros a la que llegué a través de la fallera mayor de 2024, mi antecesora: es la oficina de su marido".

Lucía Gómez, preseleccionada / Fotofilmax

Monitora en Entre Amics

Con 22 años también lleva ya cinco de voluntariado: "Soy monitora en el Centro Juvenil Entre Amics, que pertenece a mi colegio, Salesianos Don Bosco. Participo en talleres de educación no formal, charlas y nociones racismo, igualdad... también actividades, como musicales y campamentos".