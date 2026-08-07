Otro episodio feliz en el año más brillante de la Isleta
Lucía Gomez Villaplana / 22 años / Pianista Martínez Carrasco-Eslida
Hay comisiones con una vida que transcurre tranquila, sin estridencias, hasta que, de repente, parecen explotar y para bien. Es el caso de Pianista Martínez Carrasco-Eslida, una pequeña comisión en el barrio de la Isleta, en la salida de Ausias March, una finca aún separada del resto del mundo -poco a poco ya se construye a su alrededor y quedará engullida por la trama urbana-. Ahí se planta una falla sin hacer ruido. Hasta este año, en el que "estamos viviendo un año histórico, mágico. Hemos tenido muchos premios, mucha trascendencia de las fallas plantadas y ahora..." lo que hacía mucho tiempo que no tenían: "no una preseleccionada, sino dos, porque hemos hecho doblete".
Esperando desde hace 29 años
Con la ilusión de conseguir un puesto de honor que no tienen desde hace 29 años. Todo alineado y para lo que Lucía Gómez Villaplana tiene el 50 por ciento de culpa tras ser preseleccionada para fallera mayor. Y serlo además a contraestilo: por plaza vacante. "Yo fui fallera mayor en 2025 y me presenté el año pasado. No salí, pero una componente del jurado nos dijo que si podíamos y era nuestra ilusión, no dejáramos de intentarlo. Son palabras que resonaban en mí. Sabíamos que nuestra fallera mayor no se iba a presentar y lo hice". Con éxito.
Para ser de la comisión L'Horta, que ese es su sobrenombre, lo normal es ser del barrio. Ser de la finca de la Isleta. "Lo eran mis abuelos y allí creció también mi padre. Vivimos en la avenida de la Plata, pero mi sitio es allí. Fue infantil en 2015, su padre fue presidente, su madre fallera mayor y ella ha estado en la directiva "y estoy de delegada de la Agrupación". Adscripción fallera plena. Que completa en lo personal a base de las credenciales que suponen la convivencia en el casal: "me acabo de graduar en Derecho y ADE y ahora estoy trabajando en una firma de seguros a la que llegué a través de la fallera mayor de 2024, mi antecesora: es la oficina de su marido".
Monitora en Entre Amics
Con 22 años también lleva ya cinco de voluntariado: "Soy monitora en el Centro Juvenil Entre Amics, que pertenece a mi colegio, Salesianos Don Bosco. Participo en talleres de educación no formal, charlas y nociones racismo, igualdad... también actividades, como musicales y campamentos".
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