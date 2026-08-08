Vulcano prepara la pirotecnia más especial del año. Fecha y hora del Castell de l'Olla en su 40º aniversario

Existen las fotos icónicas de pirotecnia en todo el mundo por Año Nuevo. Están los grandes concursos del verano (Pirotecnia Valenciana acaba de ganar el de Blanes y a partir del 8 empieza el de San Sebastián, con nuevamente Valenciana y Tamarit). Está la Nit de l'Alba de Elche, la Nit de Foc de Fallas... pero no los hay tan particulares como el Castell de l'Olla. Y está a punto para convertirse en una de las grandes atracciones del verano.

El "Castell" tendrá lugar el sábado, 8 de agosto, a las 23,59 horas. Se dispara en la playa de l'Olla de Altea; es decir, en la zona a la altura de la salida de la autopista, cerca del hotel Villa Gadea. El disparo corre a cargo de la Pirotecnia Vulcano y se dispara desde plataformas desde el mar, dando al conjunto una plasticidad única, con toda la línea marítima cubierta por las carcasas.

El espectáculo de este año desborda todas las previsiones de años anteriores. Y es que se ha llegado al 40 aniversario y serán 1.600 los kilos de material pirotécnico que Vulcano pondrá en liza a lo largo de la bahía. El disparo es de tal magnitud que se escucha en, por ejemplo, Xàbia, viajando el sonido a lo largo de la comarca y superando las dificultades orográficas.

Preparativos del disparo / Pirotecnia Vulcano

A la búsqueda del mejor mirador

Precisamente, al dispararse cerca de la Sierra de Bernia y el Mascarat, son muchos los lugares que disponen de miradores, tanto desde cerca como desde lejos. Pero no hay nada como la primera línea, en la que se juntan decenas de miles de personas (entre 50.000 y 100.000, la medida es prácticamente cualquiera), atraídas por un reclamo pirotécnico que ya genera un efecto llamada que obliga a adoptar medidas excepcionales.

Así, las recomendaciones son las de llegar con bastante tiempo de antelación y tomarlo como una jornada completa, llevando sillas, toallas o cualquier elemento como si se fuera a pasar una matinal de playa, pero ahora en versión nocturna. Y, sobre todo, tener la conciencia de que aparcar el coche va a ser complicado (a pesar de que se han habilitado varias explanadas nuevas en los alrededores, que dispondrán de una App para consultar en tiempo real si quedan plazas) y que vale la pena asumir o ir en bicicleta, en moto o en el "coche de San Fernando". Desde el centro de Altea son tres kilómetros de distancia. Algo más de media hora andando. También hay un servicio especial del tren de vía estrecha (el "TRAMnochador"), que tiene paradas en l'Olla (pero no en Cap Negret). Y los hoteles de la zona organizan sus propias fiestas tematizadas para disfrutar desde sus terrazas del espectáculo.

En el momento que el sábado se convierta en domingo, un "senyor pirotècnic" transformará el Mediterráneo en un caos flamígero único en el mundo.