Llega la tercera Ravello y la baza de los colíderes del ranking

«Ojalá ser como ellas». La final del Roig Arena pone en juego 26 sueños y un duelo entre las dos comisiones que están a la cabeza del ranking 1980-2026: Avenida del Oeste y Conde Salvatierra. Y además, ambas concurren con las dos candidatas, mayor e infantil. «En la comisión siempre hay confianza e ilusión en volver a vivirlo». Claudia defenderá a Conde Salvatierra en la final mayor para seguir la estela de Paula Castell de este año, Celia Fuster y Lola López en 2024 o Paloma Eroles y su prima Valentina Ravello en 2022.

Porque, precisamente, forma parte de una saga cortesana: por lo más alto han pasado sus tías Elena Ravello y Marta Faubel (ambas en 1997) y su prima Valentina Ravello (2023) y aún quedan más: «somos tres primas chicas: falta Valentina nuevamente de mayor y mi prima Gabriela, que aún es pequeña.

Claudia Ravello con Carmen Prades, en la parada moda de Conde Salvatierra / Fotofilmax

Repitan conmigo: "Ra-ve-lo"

Y aún siendo la tercera Ravello, en los atriles de este mundo se sigue diciendo de todo menos la fonética correcta: ‘Ravelo’. «En la Preselección, Carmen Prades lo dijo bien y me hizo mucha ilusión». Apellido que viene de un pequeño pueblo de Salerno del mismo nombre y del que vino «un bisabuelo de mi padre».

Conde Salvatierra es una mega falla, la tercera del censo. «Mi familia es de allí de siempre. Mi abuela me apuntó de pequeñita. En Fallas vamos todos a su casa, cerca de la falla y allí estoy con padres, primos y tíos». Para ser fallera mayor entre casi 400 mujeres adultas «es decisión del presidente y se basa en edad, antigüedad fallera...».

Claudia Ravello desfila ya como preseleccionada / Fotofilmax

Claudia ha hecho doblete junto con Alejandra Hernandez para Conde Salvatierra / Falla Mercado Colón

Biotecnología y Bioética

En lo profesional está ‘en proceso de’. Ha estudiado el grado de Biotecnología y está haciendo el máster en Bioética. «Estoy haciendo prácticas en el Laboratorio de Biología Molecular en el IVO. Me encantaría trabajar en un laboratorio, para la que necesito doctorarme y seguir formándome en la Oncología y la Medicina de Precisión. Siempre me ha gustado la genética, estudiar esta enfermedad, que cada vez más se estudia por el estudio genético. ¿Llegará la solución? «Estoy convencida de que sí. Cada vez está más controlado y se aprende a convivir con él». «En septiembre me gustaría empezar la tesis». Que si no la puede empezar, tampoco pasa nada. Será que se ha unido a la saga familiar. La de las hijas y nietas de Pura.