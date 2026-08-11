La última pasajera de las Preselecciones que ya fue corte infantil en 2017

A las 19.56 horas del 19 de julio, Carmen Prades pronunció el nombre «Nuria Olivares Robledo», convirtiéndose en la última de las 146 falleras que han superado la preselección. La última electa en la última preselección del último día. Y es una cara conocida, que demuestra que el tiempo no corre, sino que vuela: perteneció a la corte infantil de 2017, hace apenas un parpadeo. «Algunas están cumpliendo ahora 18 años. Yo era de las mayores» y por eso llega con 21 años, edad joven en adultas «pero es que mi prioridad era acompañar a mi prima en el año de fallera mayor infantil. Los niños tienen un margen de edad menor y lo tenía claro que sería con ella. Estaba en la carrera, lo podía compaginar, habían pasado diez años desde que yo misma fui infantil...». Y ahora están las dos, ella y Marta Tormo Robledo, en la siguiente fase.

Nuria Olivares, como preseleccionada infantil; en la Ofrenda de 2025 y en su nombramiento, con sus primos y hermano / RLV

Toda la familia en la falla

Es de la falla José María Bayarri-Los Isidros «porque mi hermano pidió en casa ser fallero con cinco años. Yo tenía uno y nos apuntaron a la falla de cerca de casa. Mi madre había sido fallera y volvió a apuntarse, entraron mis tíos y ahora los somos todos. A mi padre le costó un poco más, pero siempre nos ha acompañado a todo. Este año los hermanos Olivares Robledo han estado juntos: ella como fallera mayor y él como presidente.

Acaba de terminar «la carrera de Protocolo y Organización de Eventos». Una inquietud que llegó «a raíz de las Fallas. Siempre me han llamado la atención en los actos. Vi que había una carrera y me encantaría dedicarme». En la comisión, claro, está «en la delegación de Protocolo». Ejercicio práctico. «Y redes».

La secuencia completa de Nuria Olivares cuando fue preseleccionada / Moisés Domínguez

El gran doblete de 2017 y 2019

Varias veces la hemos «cazado» en la Galería de Falleras Ilustres de la Ofrenda, aunque no siempre la hiciera de pie. «Hace un par de años la pasé en silla de ruedas. Otra de mis primas era la fallera mayor infantil y no podía dejar de hacerlo. Fíjate, un resbalón. Yo sola. La caída más tonta y peroné roto». Cuando fue corte infantil en 2017 cuando la comisión entró en estado de gracia: «primero yo y dos años después, Sara Larrazábal fue fallera mayor infantil de València. Para una falla como la nuestra fueron años muy bonitos». Las infantiles del 17 -las que tuvieron como fallera mayor a Clara Parejo- se siguen viendo «dos o tres veces al año. En Navidad, antes del verano... en la preselección también acudieron». En el grupo de wasap son «La mejor corte 2017». Si la ventura le es favorable, tendrá que añadir un nuevo grupo.