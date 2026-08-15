Pirotecnia Valenciana vuelve a ganar el Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de San Sebastián

La Pirotecnia Valenciana ha conseguido un hecho sin precedentes en el Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de San Sebastián, el que está considerado como la meca de las pirotecnias a concurso. Tras haber conseguido el triunfo en 2023, 2024 y 2025, la edición de este año vuelve a caer en las vitrinas de la empresa de Llanera de Ranes en la que es edición número 61 del concurso.

"Hemos hecho historia. Cuatro Conchas de Oro que son el reflejo de muchísimo trabajo, pasión y amor por la pirotecnia. Gracias a todo el equipo de Pirotecnia Valenciana, porque detrás de cada disparo hay esfuerzo, compromiso y una gran familia. Y gracias de corazón a Donosti y a todo su pueblo por acogernos, emocionarse con nosotros y hacernos sentir tan especiales. Esta cuarta Concha también es vuestra" ha señalado la empresa que dirige la familia Crespo, antes de recibir el preciado trofeo, que viene a completar un verano absolutamente triunfal, al completarse con el primer premio del concurso de la población de Blanes hace apenas dos semanas, y donde suma también seis primeros premios consecutivos. También se han llevado el premio del jurado joven.

Pirotecnia Valenciana afrontaba la cita con la dura competencia de la firma Gianni Vaccalluzzo, que también llevó a cabo un disparo portentoso, pero que ni llegó a competir al quedarse cortos de tiempo.

Entrega de la Concha el pasado año / Pirotecnia Valenciana

Alpujarreña, segunda

En segundo lugar ha quedado una empresa habitual del calendario de Fallas, Alpujarreña, con la neerlandesa Xena Pyrotecnics en tercera posición.

La firma de los Crespo son especialmente reconocidos y apreciados la capital guipuzcoana. Poderoso contraste con la corriente "anti" que soportaron cuando dispararon en 2023 la "mascletà" de Madrid.

A lo largo de la historia, las empresas valencianas que han conseguido el primer premio en el concurso del Aste Nagusia han sido, básicamente, de lo mejor de la historia pirotécnica valenciana: Caballer y Vicente Caballer, Brunchú, Antonio Caballer y Miguel Zamorano, Arnal y Garuda, Gori, Ricardo Caballer, Turís, Pirofantasía, Caballer FX, Europla y Hermanos Caballer. Pero nunca, hasta ahora, ninguna empresa de ningún país habría logrado el cuatriplete de Conchas de Oro de Valenciana.

Así ha sido el disparo del 15 de marzo de la Pirotecnia Valenciana / David García Sebastiá

Responsables de la última Nit de Foc

Hay que recordar que Valenciana fue responsable en València de la pasada Nit de Foc y, previamente, de los espectáculos piromusicales disparados cada sábado de Navidad en la plaza del Ayuntamiento.