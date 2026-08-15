Así queda la agenda y el programa de las Fallas 2027: todos los actos principales

El acuerdo de la Mesa de Diálogo del Bando de Fallas y la asamblea que no llegó a aprobar la tercera sesión de la Ofrenda dejaron bastante clara cómo será la secuencia de actos en las Fallas 2027. Tanto la relación de principales eventos oficiales como la disposición para poner en marcha los elementos que se instalan en la ciudad están prácticamente completos.

El Programa de Festejos no tiene mucha ciencia, porque es una sucesión de actos poco mutables, y cuya "revolución" de este año, la tercera sesión de Ofrenda, se quedó a unos pocos votos de materializarse. La mayoría insuficiente deja las cosas como están y mantiene, además, la entrega de premios infantiles para la tarde del 16 de marzo y no por la mañana.

El acuerdo del Consejo Escolar clarifica, así mismo, las jornadas en las que no habrá clase, y que, asombrosamente, libera a los niños en el año en que más difícil estaba a priori porque la totalidad de días grandes caen entre semana: las fallas infantiles estarán plantadas el lunes 15 y la cremà es el viernes 19.

También está claro el calendario para la instalación de carpas, que será en la semana previa, de tal manera que la afectación de estos armatostes será la mínima posible, tal como sucede con un calendario que es, en ese sentido, altamente previsible. Es a efectos de días inútiles, el "mejor" año posible.

Faltan algunos detalles, como la fecha de salida de los monumentos para iniciar la "plantà", pero no diferirán especialmente de, por ejemplo, el pasado ejercicio, que fueron el 5 de marzo para Especial y Primera y 8 de marzo para el resto de secciones.

A esto hay que añadir todos los pormenores del Programa de Festejos que elabora la Junta Central Fallera y que refrenda tanto el pleno como la asamblea y que incluirá el calendario previo: exaltaciones, intercambios de fotos, galas, etcétera, pero eso llegará en el mes de diciembre.

Estas serán las fechas, actos y agenda más relevante de marzo:

Viernes, 5 de febrero

Inauguración de la Exposición del Ninot

Domingo, 21de febrero

Última jornada de Balls al Carrer en la Plaza de los Fueros

Domingo, 28 de febrero

Inauguración de los puestos de venta de buñuelos

Macrodespertà

Entrada de Bandas

Mascletà -de fuera de ciclo-

Crida

Lunes, 1 de marzo

Inicio del ciclo de mascletàes hasta el 19 de marzo

Inicio de los cortes del centro desde las 12 hasta después de cada mascletà

Jueves, 4 de marzo

Acto de las Fuerzas Armadas

Viernes, 5 de marzo

Ronda de l'Antigor

Espectáculo pirotécnico Nocturno

Sábado, 6 de marzo

Homenaje al Pintor Segrelles

Espectáculo pirotécnico Nocturno

Pólvora a la Vespra

Domingo, 7 de marzo

Cabalgata del Ninot

Espectáculo pirotécnico Nocturno

Martes, 9 de marzo

Instalación de carpas en descampados y plazas peatonales

Miércoles, 10 de marzo

Instalación de carpas en calles sin afectación

Jueves, 11 de marzo

Instalación de carpas en todas las calles de la ciudad

Acto de las Fuerzas Armadas

Viernes, 12 de marzo

Inauguración de los mercadillos

Último día de clase para los escolares

Final de instalación e inauguración de las carpas

Espectáculo pirotécnico Nocturno

Sábado, 13 de marzo

Prefallas: Verbenas, tarderos, paradas moras y otros actos de comisiones

Espectáculo pirotécnico Nocturno

Domingo, 14 de marzo

Lectura del Ninot Indultat Infantil y recogida de ninots infantiles

Nit de la plantà infantil

Espectáculo Pirotécnico Nocturno

Lunes, 15 de marzo

Visita del jurado de fallas infantiles y lectura de premios

Lectura del Ninot Indultat y recogida de ninots grandes

Nit de la plantà

Espectáculo pirotécnico l'Alba de les Falles

Verbenas o tardeos

Martes, 16 de marzo

Desde las 8.30 h. Corte general al tráfico del centro de la ciudad

Visita del jurado de fallas grandes y lectura de premios

Entrega de premios infantiles (por la tarde)

Castillo

Verbenas o tardeos

Miércoles, 17 de marzo

Entrega de premios grandes

Ofrenda (Primera Sesión)

Castillo

Verbenas o tardeos

Jueves, 18 de marzo

Homenajes a Maximiliano Thous y Serrano

Ofrenda (Segunda Sesión)

Nit de Foc

Verbenas o tardeos

Viernes, 19 de marzo

Homenaje a San José

Misa

Cabalgata del Foc

Cremà