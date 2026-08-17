La arquitecta que construyó un puente fallero por amor

«Por amor». Ese es el motivo por el que Eva Tarín escribe su historia fallera en Pío XI-Fontanars. «Me apunté hace siete años. El amor hace eso: que nos cambiemos de falla. Antes era de la de mi familia, la que mi padre fue presidente, la que me ha visto crecer...» pero no se crean que es ‘la de al lado’, sino «L’Eliana-Cid, en Mislata». No le importa cruzar media ciudad porque ella y su pareja «llevamos once años juntos, casi desde pequeños, y al final» -sorprendentemente- «su falla tiró más».

No fue fallera mayor infantil en Mislata «porque va por antigüedad y a mí me apuntaron con cinco años», y lo ha sido de mayores, ya en ‘La Pío’ tras pasar el proceso legítimo, pero incómodo: la elección. A la segunda. «Hace ya tiempo que quería ser. Hace dos años ya me presenté, pero al final lo consiguió el año pasado. Si, es un momento complicado, tanto cuando sales como cuando no sales. Quizá es una rivalidad innecesaria, pero en la comisión aprendemos a llevarlo».

Eva, en el momento de salir preseleccionada / Fotofilmax

Arquitecta en ejercicio

Está construyendo su trayectoria fallera y construye más cosas fuera del casal. "Soy Arquitecta y estoy trabajando en el Departamento de Desarrollo de una constructora». Satisfecha consigo misma «porque es una carrera difícil, complicada, que hice en cinco años y después me saqué el Máster».

La falla es numerosa y tiene, entre cortesanas, artistas y deportistas, una buena nómina. «Somos una familia y, al final, siempre nos toca. Te cuento, porque es complicado, pero sale: mi cuñada, mi amiga Sandra, que está saliendo con mi hermano, es la prima de la pareja de la futbolista, de Alba Redondo». Y «el grupo de tres amigas somos mi cuñada, yo y Belén García, la que fue corte de honor en 2023».

Eva Tarín, en la Entrada Mora y Cristiana de La Pío / Fotofilmax

Mora, Cristiana y Buceadora

En el apartado de aficiones, se sale de la norma: «me encanta al buceo que comparto con mi padre».

A la comitiva ya la conoce además por se anfitriona en la Entrada Mora y Cristiana, el acto top del Prefallas en la ciudad. «Como fallera mayor yo salgo en carroza» y después compartió la presidencia del desfile. «En esta Entrada no va por comparsas: los falleros nos apuntamos por grupos. Hay un día muy especial, que es el sorteo de trajes. Hoy eres mora y al siguiente eres cristiana». Y al siguiente, quien sabe, puede ser fallera mayor o corte de honor.